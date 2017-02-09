Туроператоры отказались от "горящих" туров

Российские туроператоры почти полностью отказались от продажи так называемых горящих туров, предполагающих большие скидки и оформляемых незадолго до даты вылета, сообщает "Коммерсантъ".

Еще недавно на них приходилось до 20% продаж, сейчас же речь идет чуть ли не о единичных случаях. Во всем виноват кризис - работать с таким форматов путевок стало невыгодно.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в 2014 году на горящие туры приходилось 15-20% продаж, сейчас речь идет максимум о 3-5%. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также отмечает сокращение объемов горящих предложений.

"Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы",— объясняет представитель "ОнлайнТур" Игорь Блинов. Он также добавляет, что теперь понятие "горящие туры" несет скорее маркетинговую нагрузку.

Ждать от туроператоров массового демпинга, предполагающего роста предложения горящих туров, уже не стоит, полагает гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная. По ее словам, компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года.