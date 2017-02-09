Силовые ведомства получат доступ к банковской тайне

Это может стать возможным при расследовании дел о выводе активов из банков, сообщила в интервью ТАСС глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала в частности Набиуллина.



Также в ЦБ обсуждаются варианты таких изменений в законы, которые позволят привлекать руководителей кредитных организаций к ответственности за фальсификацию отчетности. Сейчас Банк России обязан лишь выдать в подобных случаях предписание банку об исправлении отчетности.