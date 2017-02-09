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Силовые ведомства получат доступ к банковской тайне

Центробнак может начать предоставлять его при расследовании дел по выводу активов
09 Февраля 2017
Силовые ведомства получат доступ к банковской тайне Михаил Джапаридзе/ТАСС

Центробанк прорабатывает варианты облегчения доступа к банковской тайне для правоохранительных органов, сообщает РБК.

Это может стать возможным при расследовании дел о выводе активов из банков, сообщила в интервью ТАСС глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала в частности Набиуллина.

Также в ЦБ обсуждаются варианты таких изменений в законы, которые позволят привлекать руководителей кредитных организаций к ответственности за фальсификацию отчетности. Сейчас Банк России обязан лишь выдать в подобных случаях предписание банку об исправлении отчетности.

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