Вагончик тронулся

Крупнейшее оборонное предприятие страны – корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), разработчик танка нового поколения «Армата» и претендент чуть ли не на технологическое лидерство в мировом танкостроении – не справилось с финансовым кризисом и переходит под управление «Ростеха».

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в декабре 2016 г., теперь названы точные сроки передачи актива: за 15 месяцев госпакеты акций 11 компаний, входящих в корпорацию, будут переданы Росимуществом новому собственнику. Похоже, другое место работы стоит подыскать и главе УВЗ Олегу Сиенко. Сиенко был директором УВЗ последние семь лет, под его руководством завод превратился в крупную группу компаний, включающую около 30 машиностроительных предприятий и дочерних структур. Сиенко хотел превратить УВЗ в одну из крупнейших госкорпораций, однако планам не суждено было сбыться. Завод скатился в долговую яму, причем не только из-за кризиса на рынке производства грузовых вагонов. Например, УВЗ пока так и не смог запустить в серийное производство «Армату».

«Высокая закредитованность поставила под угрозу производственную деятельность предприятия, занятого в выполнении гособоронзаказа, – объясняет первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. – Руководство УВЗ не смогло вывести предприятие из кризиса, что потребовало смены менеджмента».

Финансовое положение корпорации и правда оставалось непростым все последние годы. В том числе УВЗ подкосили санкции, из-за которых сорвалось несколько международных контрактов. Согласно консолидированной отчетности корпорации за первое полугодие 2016 г., ее обязательства составляли около 288 млрд руб., большая часть из них, 198 млрд руб., – займы и кредиты, уточняют в ГК "Финам". Правда, по итогам 2016 г. корпорация предварительно вышла в плюс, увеличив выручку на 30%, до 141,9 млрд руб.

Переход под контроль «Ростеха» отчасти поможет УВЗ улучшить положение, прежде всего это касается производства военной продукции. Еще в 2009 г. на рынке говорили, что «Ростех» заинтересован в получении контроля над УВЗ в целях создания на его базе собственного бронетанкового холдинга.

«Объединение заводов под крылом «Ростеха» позволит повысить их эффективность за счет лучшего контроля деятельности предприятий, укрепления кооперации с поставщиками и лучшей координации работ по военно-техническому сотрудничеству. Например, УВЗ сможет вести переговоры с покупателями военной техники в обход «Рособоронэкспорта», – говорит эксперт BGP Litigation Владимир Русаков.

Отчасти уже решен вопрос с долговой нагрузкой – нашелся покупатель на дочернюю транспортную компанию «УВЗ-логистик» (парк вагонов – более 38 000), им стала компания «Тринфико пропети менеджмент», управляющая активами связанного с РЖД НПФ «Благосостояние». Сделка выглядит скорее как спасение стратегически важного УВЗ, в прошлом году на актив искали покупателя, но рынок не устроила цена, напоминает генеральный директор InfraNews Алексей Безбородов. Однако стороны заявляют, что в результате УВЗ уже сократил свои обязательства на 144 млрд руб.

Сомнения, правда, по-прежнему вызывают перспективы вагоностроительного бизнеса УВЗ.

«Наиболее простым вариантом исправления ситуации является увеличение объема оборонзаказа. Однако именно развитие гражданского производства потребует от нового руководства наибольших усилий – этот сектор УВЗ необходимо вытаскивать из финансовой ямы», – говорит Иван Андриевский.

На помощь, впрочем, готово снова прийти государство – с 2016 г. действует ограничение на продление срока службы грузовых вагонов. Отрасль должны поддержать и субсидии покупателям инновационных вагонов, в том числе производимых УВЗ.