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Безлимита не будет

Мобильные операторы один за другим отказываются от безлимитных тарифов на Интернет
13 Февраля 2017
Безлимита не будет

 С 25 января безлимитные тарифы на Интернет исчезли у «Скартела» (бренд Yota), с 1 февраля – у «Мегафона», которому принадлежит «Скартел».

Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Шелль Йонсен ранее говорил, что у операторов нет другого выхода: 3G-сети уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Рассматривают такую возможность и в МТС. Кроме того, компания допускает сокращение трафика мобильного Интернета на обычных пакетных тарифах, говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом МТС.

Представители сотовых операторов объясняют отказ от безлимита тем, что интернет-трафик большинства их клиентов не превышает 4–5 Гб месяц. В среднем по России на один смартфон на сегодня приходится, по данным TelecomDaily, 3,5 Гб в месяц. Пользователи, выкачивающие в разы больше, перегружают базовую станцию, скорость падает – и операторы теряют выручку. «Большинство пользователей удовлетворены существующими «черными» тарифами, но операторам надо развиваться дальше, и отказ от безлимита – это логичный шаг, – считает аналитик компании iKS-Consulting Максим Савватин. – Вторая причина пересмотра тарифов – это «закон Яровой», подразумевающий значительные затраты операторов на инфраструктуру по записи мобильного трафика. Пока непонятны детали и требуемый объем средств, но в любом случае это серьезные затраты». Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 г. Согласно данным Минкомсвязи, разовые капитальные затраты операторов на реализацию закона с учетом предложений по смягчению его норм могут составить 100 млрд руб. на всех, ранее они оценивались в 5 трлн руб. По подсчетам «Мегафона», затраты на реализацию норм этого документа составят 938 млрд руб., что превышает годовую выручку компании примерно в три раза. «Вымпелком» оценивал затраты с учетом текущих требований в районе 1 трлн руб. МТС и МГТС суммарно говорили о 1,7 трлн руб., если требования не будут снижены.

Возможно, дело не в «законе Яровой» и перегрузе вышек. Операторы сами в последние годы притормозили развитие инфраструктуры. Так, например, в прошлом году в МТС сократили строительство базовых станций на 36%. Снижение капитальных затрат отмечают и в «Билайне», и в «Мегафоне». Одновременно начала расти стоимость услуг мобильных операторов.

Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ) проанализировал ценовую политику операторов в Москве и выяснил, что за последние шесть месяцев (с августа 2016 г. по январь 2017 г.) пять пакетных тарифов подорожали на 6–22%, не подешевел ни один. Менялся и набор включенных в пакеты услуг. В компании «Сбербанк CIB» также говорят, что дорогие пакетные тарифы в Москве выросли в цене на 13–17% (правда, включенных минут в них стало на 10–25% больше), стоимость дешевых тарифов не изменилась, но снизился лимит разговоров и передаваемых данных.

Объяснить повышение цен можно желанием операторов увеличить доходность на одного абонента. Этот показатель последний год падал именно за счет тарифов с безлимитным Интернетом.

 
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