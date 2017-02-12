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Китайское вбрасывание

Геннадий Тимченко занялся развитием хоккея в Китае
12 Февраля 2017
Китайское вбрасывание Артур Лебедев/ТАСС

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко признался, что является совладельцем китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар».  Это первая инвестиция отечественного бизнеса в китайский спорт.

 Впрочем, клуб только по прописке китайский – он выступает в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тренирует хоккеистов бывший тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов-младший. Состав команды интернациональный. Всего четыре китайских игрока, восемь хоккеистов из России, семь – из Финляндии. Есть словаки, канадцы, французы и шведы. В чемпионате КХЛ в основном участвуют клубы из России, которые разыгрывают звание чемпиона страны. Однако за главный приз – Кубок Гагарина – помимо «Куньлуня», борются команды из Белоруссии, Латвии, Казахстана, Словакии, Финляндии и Хорватии. 

«Куньлунь» был основан в прошлом году специально для участия в КХЛ, а договор об играх был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Так что это еще и вопрос политики.

«Если нам удастся добиться интересных результатов, развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей», – заявил Геннадий Тимченко. Ранее он говорил, что задачей «Куньлуня» является создание базового клуба для сборной Китая, которая рассчитывает подготовиться к зимней Олимпиаде 2022 г. в Пекине.

Геннадий Тимченко – большой любитель хоккея. Вместе с Владимиром Путиным и другими чиновниками и бизнесменами он регулярно принимает участие в матче звезд Ночной хоккейной лиги, возглавляет советы директоров КХЛ и ООО «Хоккейный клуб СКА». В июне 2013 г. компания Arena Events Oy (у Тимченко – 50%, у братьев Ротенбергов – тоже 50%) купила 100% акций Hartwall Arena – домашнего стадиона финского хоккейного клуба Jokerit, также выступающего в КХЛ. После введения санкций доля Тимченко в финском спорте сократилась, но он продолжает оставаться миноритарным акционером Jokerit. 

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