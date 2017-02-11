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Держаться не за что

Банк Андрея Коркунова – отнюдь не в шоколаде
11 Февраля 2017
Держаться не за что РИА Новости

«В ногу со временем, рядом с клиентом» – рекламный слоган татарского «Анкор банка», принадлежащего предпринимателю, владельцу шоколадного бренда Андрею Коркунову, сегодня не совсем верен.

 С  клиентами «Анкор» теперь по разные стороны баррикад. Сначала вкладчикам ограничили выдачу наличных, а потом и вовсе объявили: «Проблема в банковской ликвидности – денежных средств в отделениях нет». 

Банк, основные источники фондирования для которого – средства физлиц, по итогам года стал самым убыточным в Татарстане – минус 97,6 млн руб. Акционеры, в числе которых сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, пытались спасти положение – они увеличили собственный капитал банка на 451 млн руб., или 31%, до 1,9 млрд руб. Однако сейчас разговоры идут о внешнем управлении. 

По мнению начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, причиной проблем «Анкора» стал региональный банковский микрокризис, вызванный дефолтом Татфондбанка, который, в свою очередь, был вызван дефолтом церковного банка «Пересвет». «Набег вкладчиков на банки Татарстана, в частности, ударил по небольшому банку «Анкор»,  – полагает аналитик.

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