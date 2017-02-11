Богач-бедняк

Согласно декларации о доходах, за 2015 г. парламентарий заработал 1,5 млрд руб., обогнав всех коллег по зданию в Охотном Ряду, однако это не помешало ему обратиться с заявлением о банкротстве в суд.

Банкротство, впрочем, если и состоится, то будет исключительно техническим. У Палкина более 100 млн руб. долгов, которые образовались, в том числе, в результате продажи сыновьям бизнес-активов. Среди последних – 59 квартир в Архангельской области и строительная техника: в родном регионе депутат строит жилье и дороги.

Формально депутатам Госдумы нельзя заниматься бизнесом, но на их родственников запрет не распространяется. Сделку провели в рассрочку, и денег депутат не получил, но якобы обязан расплатиться с налоговой.

«Я должен государству 62 млн руб., моему сыну, которому я технику с рассрочкой продал, государство должно вернуть НДС – более 63 млн руб.», – говорит Андрей Палкин и надеется на отсрочку по налогам в результате личного банкротства.

«Объяснения депутата сомнительны. Согласно Налоговому кодексу РФ, датой получения дохода и возникновения налогооблагаемой базы является дата получения денег», – уточняет управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «СБП» Ольга Пономарева. Позиция суда пока неизвестна – депутат неправильно оформил заявление, и оно оставлено без движения до 6 марта.