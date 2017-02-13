Индия создаст нефтяного гиганта

Индия планирует объединить свои нефтегазовые госкомпании для создания гигантского концерна, который смог бы более эффективно конкурировать с ведущими мировыми энергетическими корпорациями.

По замыслу правительства, новая организация должна осуществлять полный цикл работ – от разведки месторождений до продажи топлива на заправочных станциях.

Речь идет о слиянии 13 подконтрольных государству индийских нефтяных компаний, каждая из которых сравнительно невелика. Но в случае объединения возникший гигант с капитализацией более $100 млрд будет сравним с British Petroleum, которая оценивается примерно в $116 млрд. «Мы считаем, что консолидация в государственном нефтяном секторе даст возможность нашим предприятиям участвовать в масштабных проектах, успешнее инвестировать и быть более устойчивыми к рискам. В результате они будут приносить больше прибыли», – заявил недавно министр финансов Индии Арун Джейтли.

Многие эксперты поддерживают инициативу индийского кабинета. Арвинд Махаджан, глава отдела энергетики и инфраструктуры консалтинговой фирмы KPMG, сказал: «Фрагментарный характер государственного участия в нефтяной отрасли приводит к неэффективности. Объединение разрозненных компаний поможет решить эту проблему и создать достаточную финансовую мощь для успешной конкуренции, особенно за пределами страны».

Однако некоторые аналитики предостерегают правительство от слишком амбициозных планов. Саурабх Чандра, бывший министр нефти и газа Индии, считает, что подобная консолидация чревата серьезными проблемами, и призывает не повторять негативный опыт объединения двух национальных авиаперевозчиков в 2007 г. Компания, возникшая в результате слияния Air India и Indian Airlines, пережила серьезный кризис, для преодоления которого потребовалась значительная помощь государства. По мнению экс-министра, это произошло из-за того, что не были учтены различия иерархических структур и культуры управления.

По прогнозу Международного энергетического агентства, Индия в скором времени может обогнать Китай в качестве основного драйвера мирового спроса на энергоносители.