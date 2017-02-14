Американский долговой бум

Корпорация Microsoft разместила облигации на сумму $17 млрд. Это стало крупнейшим размещением с начала 2017 г., включающем бонды семи выпусков с различными сроками погашения и с доходностью от 1,85% до 4,5%.

Компания планирует использовать привлеченные финансы для пополнения оборотных средств, инвестиций в основной капитал, выкупа акций и погашения задолженности, образовавшейся в результате сделки по поглощению LinkedIn.

Покупка профессиональной соцсети LinkedIn за $26,2 млрд была завершена в конце прошлого года и стала крупнейшим приобретением в истории Microsoft. «Это сделка соединяет лидера в сфере «облачных» технологий и ведущую сеть профессионалов, что сделает рабочие процессы более взаимосвязанными, эффективными и разумными», – написал в своем блоге глава Microsoft Сатья Наделла.

За последний год акции Microsoft подорожали на 18%, а рыночная стоимость корпорации впервые с марта 2000-го превысила $500 млрд. Это произошло благодаря сильной отчетности за минувший финансовый период. В 2000-м Microsoft оценивалась в $550 млрд.

По словам аналитиков, активность на долговом рынке в январе и феврале бьет все рекорды. Среднесуточная сумма сделок с облигациями различных компаний за последний месяц достигла $30 млрд, что на 20% больше чем в 2016 г. Недавно корпорации Apple и AT&T также разместили свои облигации, каждая – на $10 млрд. «Ситуация на рынке очень благоприятна для применения долговых инструментов, и объем эмиссии превысил все ожидания», – отметила Моника Эриксон из финансовой управляющей компании DoubleLine.