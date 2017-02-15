Гугломобиль впереди всех

Автомобили Waymo (подразделение Google) приходилось переключать в ручной режим управления во время испытаний лишь в одном случае на каждые 8000 км.

Следом за Waymo идут BMW и Ford, которым вмешательство человека требовалось один раз на каждую тысячу и 300 км соответственно. Испытатели автопилотов General Motors и Tesla вынуждены были брать на себя управление каждые 80 и 5,6 км. У компании Bosch, производящей автомобильные компоненты, включая датчики для автопилотов, наихудшие результаты – примерно каждые 1,1 км человеку приходилось вмешиваться в процесс, чтобы избежать опасных ситуаций.

«Полученные данные говорят о существенном превосходстве Waymo над конкурентами», – констатирует аналитик исследовательской компании Gartner Майк Рэмси.

Тем не менее в 2015 г. автомобиль Waymo впервые стал участником ДТП с пострадавшими. Тогда причиной инцидента были действия человека. А в прошлом году виновником аварии впервые стал разработанный Google автопилот. При перестроении в соседнюю полосу на скорости около 3 км/ч он направил машину в борт маршрутного автобуса. Пострадавших не было, причина – ошибка компьютера, решившего, что автобус его пропустит. После анализа произошедшего были внесены коррективы в алгоритм автопилота. Google выразила надежду, что в будущем программа управления сможет успешнее справляться с такими ситуациями.