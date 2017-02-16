По микроволнам

Широкая публика вспоминает про микроволны в основном в связи с микроволновыми печами. Между тем в мире разрабатывают новейшее микроволновое оружие. Так, китайцы представили микроволновую пушку для уничтожения танков и самолетов, которая выводит из строя электронные системы, «стреляя» импульсами в 300–300 000 МГц. В отличие от другого подобного оружия, новую китайскую пушку можно установить на любой вид боевой техники или даже на стол благодаря ее миниатюрным размерам.

В прошлом году оборонная компания Raytheon представила микроволновую пушку рекордной мощности для уничтожения беспилотников и другого электронного оборудования, названную Phaser в честь одноименного лучевого оружия из вселенной Star Trek. Антенный комплекс Phaser можно установить на корабли и мобильные наземные платформы.

Что касается России, то стало известно, что на истребителях шестого поколения, работа над которыми сегодня идет, будут также установлены СВЧ-пушки, способные поразить и вражеский самолет, и пилота.

Появлялись также сообщения, что на Украине, на базе частного института в Харькове, ведутся разработки микроволнового оружия, способного создавать большие импульсные токи в земле, что позволит подрывать самодельные мины или разрушать энергетические системы военных объектов и даже целых городов.

Но микроволны – не только оружие. В Санкт-Петербурге тестируют микроволновое устройство по борьбе с сосульками и наледью от ОО «ЛОЦАТТ «Аэрокомпьютер».

А в британском Университете Кардиффа (Уэльс) придумали микроволновой прибор, позволяющий дистанционно измерять уровень сахара в крови. По словам одного из авторов изобретения, профессора Эдриэна Порча, «уровень излучения в тысячи раз ниже, чем у сотового телефона».