Сеть в законе
Вплоть до недавнего времени к Интернету относились, как к некоему довеску к «серьезным» видам бизнеса: нефть в Интернете не добудешь, и продукты население покупает в основном в «физических» торговых точках. Но в последние пару лет власти осознали, что онлайн-бизнес способен потеснить своих конкурентов традиционного типа.
IPO не по-детски
Ритейлер «Детский мир» официально вышел на IPO.
Пограничное состояние
Политическая дружба и экономическое сотрудничество России и Белоруссии в последние два года сомнению не подвергались.
Бизнесом не пахнет
Строительный бизнес в России всегда считался одним из самых доходных сегментов экономики: суммы проектов здесь исчисляются сотнями миллиардов рублей, откаты – десятками процентов, если возбуждаются уголовные дела, то генеральские погоны летят редко, а за решеткой оказываются руководители и менеджеры субподрядных организаций и чиновники среднего звена.
«Вишневый сад» на Кутузовском проспекте
В Москве продолжается строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), на многих запланированы тысячи квадратных метров офисов, торговых центров и жилых апартаментов.
Гудбай, цирк
В 2017-м Америка прощается с классическим цирком. Именно так отнеслась публика к недавнему заявлению Ringling Bros. о прекращении выступлений. Компания с 146-летней историей не выдержала падения спроса на билеты на фоне многолетнего противостояния с защитниками животных.
Надежда заменяет рост
В прошлом году атмосфера в России изменилась: экономика расти не начала, но появилась надежда на возобновление роста, и эта надежда была сполна отыграна на фондовом рынке.
Подарки к выборам
На прошлой неделе начался раунд отставок среди российских губернаторов. Первым, не дожидаясь окончания срока, добровольно сложил полномочия глава Пермского края Виктор Басаргин. На следующий день за ним последовал лидер Бурятии Вячеслав Наговицын.
С хлебом и солью
Российские потребители полюбили фастфуд – по итогам 2016 г. его доля на ресторанном рынке достигла 40% по выручке и трафику и продолжает расти.