Вплоть до недавнего времени к Интернету относились, как к некоему довеску к «серьезным» видам бизнеса: нефть в Интернете не добудешь, и продукты население покупает в основном в «физических» торговых точках. Но в последние пару лет власти осознали, что онлайн-бизнес способен потеснить своих конкурентов традиционного типа.