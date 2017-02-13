Надежда заменяет рост

В прошлом году атмосфера в России изменилась: экономика расти не начала, но появилась надежда на возобновление роста, и эта надежда была сполна отыграна на фондовом рынке.

Биржи оживились, и цены многих активов существенно обогнали объективные показатели российской экономики. На российском фондовом рынке опять появились иностранные инвесторы – пока что, правда, только спекулянты. В итоге 2016 г. дал очень неплохие возможности тем, кто входил в рынок. Куда стоит инвестировать дальше?

Удивительные акции

Общая динамика в 2016 г. была положительной: российские фондовые индексы показали лучшую динамику, чем индексы ряда крупнейших мировых экономик: российский РТС вырос на 53,79%, IF-div – на 38,9%, ММВБ – на 28,72%, в то время, как британский FTSE 100 – только на 17,22%, американский Dow Jones – на 15,24%, а китайский SSE Composite упал на 5,83%. По словам финансового аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, «ушедший год стал для российского фондового рынка удачным. Ключевым фактором, принесшим оптимизм на рынок, стало постепенное улучшение ситуации в российской экономике. В течение 2016 г. она довольно быстро адаптировалась к санкциям и низким ценам на нефть».

Наибольший прирост в прошлом году дали черная металлургия и строительство – акции предприятий из этих отраслей в среднем выросли более чем в два раз. Как отмечает аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко, лидерами в металлургической отрасли стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые за год прибавили 180% и 255% соответственно. Акции ММК и НЛМК выросли в цене за год более чем на 80%, бумаги «Алросы» и «Северстали» подорожали на 71,95% и 49,3% соответственно.

Профессионалы ценят в акциях не только скорость роста, но и ликвидность, которая зависит от объемов торгов и количества сделок. Среди отраслей экономики по сочетанию прироста за 2016 г. среднего дневного объема торгов и среднего дневного количества сделок лидируют пищевая промышленность, машиностроение и приборостроение, венчуры и инновации. Аутсайдеры прошлого года – целлюлозная промышленность, АПК и сельское хозяйство, торговля и ритейл. Ниже всех упали акции предприятий АПК и сельского хозяйства.

А вот нефтегазовая отрасль, ранее бывшая чуть ли не главной кормилицей страны, показала в 2016 г. прирост средней цены акций ее предприятий всего лишь на 13,6%. Это легко объясняется падением цен на нефть, которое, впрочем, в связи с решением ОПЕК о сокращении добычи может в 2017 г. смениться восстановлением. Среди бумаг нефтяного сектора лучшими стали обыкновенные акции «Башнефти» с результатом прироста почти в 80%.

Вообще, важной особенностью прошедшего года стало то, что инвесторы не слишком интересовались сегментом «голубых фишек». Они показали только 25-процентный прирост, то есть ниже среднего. 2016 г. ознаменовался сменой лидера в «голубых фишках». «Газпром» уступил пальму лидерства «Роснефти» и даже пропустил вперед себя Сбербанк, причем капитализация Сбербанка выросла более чем на 70%. И по ликвидности акций в прошлом году лидировала именно банковская отрасль. Объемы сделок с банковскими акциями – более 900 млн руб. в день. «В банковском секторе у нас была одна звезда – это акции Сбербанка: «обычка» и «префы» выросли на 70% и 67,5% соответственно», – говорит Анастасия Игнатенко.

Многие аналитики отмечают рост акций в энергетическом секторе (более 80% за год), хотя долгие годы энергетика была аутсайдером. По словам Андрея Кочеткова, аналитика компании «Открытие брокер», «существенное улучшение финансовых показателей в отрасли вернуло внимание инвесторов к недооцененным бумагам, многие из которых показали рост 200% и более за прошедший год».

Лидеры роста и падения российского рынка акций в 2016 г.

Акция Доходность (%) «ЧЗПСН-Профнастил», обыкновенная 727,46 «Химпром», привилегированная 464,19 «Мечел», привилегированная 298,78 ФСК ЕЭС, обыкновенная 294,87 «ТГК-1», обыкновенная 292,35 «Ленэнерго», привилегированная 269,32 «Россети», привилегированная 265,35 Дагестанская ЭСК, обыкновенная 261,9 «Распадская», обыкновенная 252,68 «Звезда», обыкновенная 249,32 Донской завод радиодеталей, привилегированная -35,11 Саратовский НПЗ, привилегированная -37,5 Новороссийский комбинат хлебопродуктов, обыкновенная -40,56 «Ютинет.ру», обыкновенная -40,58 Аптечная сеть «36,6», обыкновенная -43,64 Калужская СК, обыкновенная -49,22 «Трансаэро», обыкновенная -59,43 «Вторресурсы», обыкновенная -70,89 «Богородские деликатесы», обыкновенная -83,19 «Живой офис», обыкновенная -86,85

Источник:московская биржа

Равнение на «Профнастил»

Среди акций российских предприятий наибольший рост за 2016 г. показали бумаги двух малоизвестных акционерных обществ – «ЧЗПСН-Профнастил» (727,4%) и «Химпром» (464,1%). Следом за ними идут акции «Мечела» (298,7 %), а также ценные бумаги ФСК ЕЭС, «ТГК-1», «Ленэнерго», «Россетей», Дагестанской ЭСК, шахты «Распадская», верфи «Звезда».

«ЧЗПСН-Профнастил» – завод, расположенный в Челябинске, производящий панели и металлоконструкции и, по данным сервиса «Контур.Фокус», находящийся под контролем своего генерального директора Игоря Свеженцева. На фантастические результаты завода обращали внимание многие участники фондового рынка. По всей видимости, причина была в финансовых вложениях в уставный капитал дочерних обществ, которые за 2015 г. выросли с 38,5 млн до 8,9 млрд руб. Рост объема инвестиций объясняется не кредитами, а переоценкой финансовых вложений в акции ЗАО «ПО «Стальконструкция», проведенной оценщиком ООО «Специализированная оценочная контора «Паритет».

«Аэрофлот» хотя и не вошел в десятку лидеров, но показал очень хорошие результаты – прирост капитализации на 173%. Тимур Нигматуллин отмечает, что этому во многом способствовало банкротство конкурента – «Трансаэро». Заняв существенную часть освободившейся ниши, «Аэрофлот» на фоне роста производственных показателей стал весьма привлекательным эмитентом.

Компаниями, существенно растерявшими в 2016 г. свою стоимость, оказались «Росгосстрах», «Энергогарант», аптечная сеть «36,6», «Мегафон» (более 30%), группа «Разгуляй», группа «Черкизово» и др. По мнению заведующего кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константина Ордова, «все эти компании тесно связаны со сферой услуг и потребительским спросом, который в 2016 г. снова сократился в реальном выражении».

Прирост корпоративных акций в 2016 г.

Рэнкинг акций за 2016 г. по сегментам, с учетом показателей ликвидности

Сегмент Среднее изменение

за 2016 г. (%) Средний дневной

объем торгов (руб.) Среднее дневное

количество сделок Пищевая промышленность 23,915 822 317,091 134,727 Машиностроение и приборостроение 44,273 2 867 617,878 194,563 Венчуры и инновации 21,24 13 159 476 924 СМИ 55,68 1 569 786,333 285,667 Строительство, девелопмент, управление недвижимостью 105,126 1 717 552,569 111,154 Медицина, здравоохранение, фармакология 26,982 8 310 308,6 1389,2 Связь, телекоммуникации, IT 22,268 40 505 310,9 1017,95 Химическая и нефтехимическая промышленность 44,346 10 401 675,4 361,133 Энергетика 81,272 38 000 201,577 849,012 Транспорт 47,226 66 688 181,844 855,778 Небанковские финансовые учреждения 37,72 76 325 662,615 1772,769 Цветная металлургия 31,039 186 111 374,778 1785,222 Нефтегазовая отрасль 13,609 853 343 817,255 7194,773 Банки 34,316 907 750 578,835 5932,059 «Голубые фишки» по всем отраслям 24,993 2 755 555 237,983 20 660,583 Горнодобывающая промышленность 58,309 342 252 436,525 2893,333 Черная металлургия 103,755 121 875 451,789 2972,438 Целлюлозная промышленность -20,36 18 138 14 АПК и сельское хозяйство -23,905 9 476 009,7 308,8 Торговля и ритейл -13,128 429 662 884,178 3214,556

Источник: московская биржа

Валюта и золото

Вкладывать в иностранную валюту в прошлом году было бессмысленно: рубль укреплялся, евро и доллар упали по отношению к рублю более чем на 20%, что даже вызвало озабоченность ЦБ.

Впрочем, насколько рубль укрепился в течение трех кварталов 2016 г., настолько же у него шансы упасть относительно подавляющего большинства тех валют, с которыми российская экономика чаще всего имеет дело, кроме, пожалуй, турецкой лиры и японской иены, у которых дела еще хуже.

Золото и серебро в прошлом году могли приносить доход, но отнюдь не такой, какой наиболее интересные российские акции. Золото дорожало в первом полугодии, но падало во втором, в итоге цены на него в 2016 г. выросли лишь на 8,53 %. С серебром, как нетрудно догадаться, произошло примерно то же самое: с учетом более высокой волатильности этого товара рост составил 15,53%.

Перспективы золота на 2017 г. – предмет серьезных разногласий среди аналитиков: одни полагают, что падение во втором полугодии – всего лишь откат от начавшегося повышательного тренда, другие же считают рост в первом полугодии откатом от доминирующего среднесрочного понижательного тренда. Тимур Нигматуллин скептически смотрит на товарные рынки и рынки фьючерсов в целом: «Перспективы для инвестиций на фьючерсном рынке выглядят не очень хорошими. Сейчас фондовый рынок вышел из «боковика» и растет в рамках устойчивого восходящего тренда. В подобной ситуации спекуляции на фьючерсах привлекают меньше инвесторов».

По словам Андрея Кочеткова, если продолжится повышение ставки ФРС, то привлекательность защитной функции желтого металла будет низкой. Золото есть смысл брать лишь тогда, когда присутствует угроза резкого разгона инфляции по ключевым валютам или же имеются риски значительного роста политической напряженности. Пока таких поводов нет.

Банковские вклады и прочие безрисковые инструменты в 2016 г. какой-либо положительной динамики не продемонстрировали и по сравнению с фондовым рынком выглядят непривлекательно. Средняя ставка по банковским вкладам в течение года снизилась с 10% до 8,4% и, видимо, продолжит снижаться далее, т.к. Банк России не намерен менять курс на постепенное снижение ключевой ставки.

По словам Галины Уткиной, вице-президента, директора департамента депозитов и комиссионных продуктов компании «Ренессанс кредит», «к концу 2016 г. даже топовые предложения по рублевым вкладам имели ставки меньше двухзначных значений, а доходность по депозитам в долларах и евро упала фактически до исторического минимума».

Основным конкурентом у упомянутых консервативных инструментов инвестирования могут стать еврооблигации российских компаний с доходностью 5,5–8% в долларах США. Вряд ли рубль сможет столь же сильно укрепиться в текущем году, как в прошлом, да и доллар ниже 60 руб. уже начинает стимулировать Минфин и ЦБ к сдерживанию чрезмерного укрепления национальной валюты.

Динамика основных валютных пар за 2016 г.

Пара Показатель (%) EUR/USD -1,1 KZT/RUR -12,09 CAD/RUR -16,34 AUD/RUR -16,99 JPY/RUR -19,5 CHF/RUR -20,83 USD/RUR -22,03 Бивалютная корзина/RUR -22,74 EUR/RUR -23,53 CNY/RUR -25,5 UAH/RUB -28,52 GBP/RUR -31,46 TRY/RUR -40,06

Источник:МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Взгляд в будущее

Наиболее вероятное развитие ситуации с отечественными финансовыми инструментами – повторение тенденции 2016 г. Драйверами положительной динамики могут стать восстановление цен на нефть и политика Дональда Трампа в США, а также низкая инфляция. По нефти в 2017 г. аналитики ожидают торговлю в коридоре $45–60. Основные риски состоят в том, что высокие цены провоцируют рост сланцевой добычи, а также стимулируют низкую дисциплину среди договорившихся о сокращении производства стран. Между тем добыча нефти в Ливии и Нигерии не ограничивается, чем эти страны немедленно воспользовались.

Упомянутая совокупность факторов обеспечит приток капитала на российский фондовый рынок с новой силой. По мнению Тимура Нигматуллина, «привлекательность ценных бумаг, номинированных в рублях, будет увеличиваться, а вот доходность банковских вкладов и бондов будет падать, то есть цены будут расти».

Андрей Кочетков выделяет несколько сегментов экономики, приоритетных для инвестирования в 2017 г.: «В минувшем году значительно улучшилась прибыльность в банковском секторе. Один лишь Сбербанк увеличил прибыль в 2,4 раза. Впрочем, это не должно шокировать или удивлять, поскольку в 2015 г. кредитные организации были вынуждены направлять значительные суммы на обеспечение резервов. Существенное увеличение прибыли показали энергетики и теперь могут претендовать на статус наиболее интересных дивидендных историй. В целом в 2016 г. ожидается рост прибыли российских хозяйствующих субъектов на 20%.

В 2017-м большинство экономистов прогнозируют рост, что должно положительно сказаться на таких отраслях, как строительство и банковский сектор. Стабильно высокие результаты покажет Сбербанк, стабильно низкие – «Газпром» и «Роснефть», так как оба топливных гиганта планируют увеличение инвестиционных программ. Кроме того, есть надежда, что финансовые показатели сектора телекоммуникаций, а конкретнее – «Мегафона» и МТС, улучшатся. Послабления по «закону Яровой» добавляют интереса к этому сектору.

В 2017 г. сектор металлургии может оказаться менее эффективным из-за крепкого рубля, а основные спекулятивные надежды будут связаны с дивидендными историями электроэнергетики и других госкомпаний».

Константин Ордов в отличие от других спикеров, настроен относительно 2017 г. пессимистично: «Год вселяет страхи и опасения после столь оптимистичного 2016-го. Похоже, в котировках уже отыгран весь пессимизм санкционной войны и даже включены надежды на ослабление санкций. Но основным источником тренда в 2017 г. останется американский и европейский фондовые рынки. Сможет ли новый год остаться годом «бычьего» тренда? Ведь уже сейчас российские и иностранные рынки находятся на рекордных отметках».

Таким образом, наиболее недооцененными акциями эксперты называют бумаги сотовых операторов. А перспективы акций Сбербанка и «Роснефти» уже не кажутся столь выдающимися, как год назад, когда эти компании стоили гораздо дешевле.