Поедут в гору

«Потенциал восстановления рынка подтверждается и продолжением реализации иностранными компаниями своих планов по увеличению доли локальных мощностей, включая появление новых заводов, а также производство автокомпонентов, – отмечает руководитель группы EY по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ Андрей Томышев. – Несмотря на то, что существенный спад продаж приостановил выпуск ряда марок и моделей, а также спровоцировал снижение загрузки мощностей, локализовавшие производство компании не отказываются от планов по дальнейшему развитию бизнеса».

Подтверждением этих слов стало открытие 9 февраля официального представительства Hyundai Truck&Bus в России – первой для корейского концерна 100-процентной иностранной «дочки», специализирующейся на продаже коммерческих авто. Выбор локации не случаен: во-первых, рынок России и стран СНГ дал самый большой прирост в прошедшем году – 222%. Во-вторых, открытие российского юрлица и увеличение степени локализации производства позволят автопроизводителю активнее сотрудничать с компаниями с госучастием, выходить на муниципальные тендеры. Кроме того, Hyundai – официальный спонсор грядущего чемпионата мира по футболу и рассчитывает на поставку транспорта для перевозки спортсменов и болельщиков. В-третьих, локальным дистрибьюторам не под силу вывести на рынок сразу несколько новых моделей. Hyundai запланировал на 2017 г. пять премьер.

Сегодня в сегменте легкого коммерческого транспорта лидирующие позиции занимают машины иностранных марок, произведенные в России (57%), и отечественные авто (26%). При этом доля российских брендов сокращается. На рынке среднетяжелых грузовиков и большегрузов спрос в условиях экономического спада смещается в сторону российских брендов. Их доля на рынке в 2016 г. составила 76%. В этом сегменте у Hyundai в 2016 г. было 2% рынка.

В 2016 г. рынок грузовиков начал восстанавливаться на фоне сокращения активности на рынке легких коммерческих автомобилей. В 2017 г. продажи, согласно прогнозу, составят 76 000 единиц, а производство – 70 000 единиц.

Так, калининградский завод «Автотор», выпускающий четыре модели грузовиков Hyundai, обещает довести локализацию до полного цикла сборки, включая сварку и покраску. Мощности «Автотора» позволяют производить до 10 000 автомобилей в год, в октябре завод начнет серийное производство H350. Основными конкурентами этой модели в Hyundai видят легкие грузовики Volkswagen, Citroën и Peugeot. «Мы не играем на поле «Газели», – говорят корейские автопроизводители.

«Для компании важно повторить успех легкового подразделения», – утверждает управляющий директор Hyundai Truck&Bus в России Алексей Храмцовский. Уже в 2017-м подразделение коммерческого транспорта рассчитывает увеличить продажи до 2500 автомобилей (80 автобусов и 2420 грузовиков). Через четыре года корейцы планируют реализовывать до 6500 единиц своей техники.

В Hyundai Truck&Bus начаты оптимизация дилерской сети и формирование новой модели продаж. В компании уверены, что дилерам пора перестроиться с продаж только новых автомобилей на реализацию машин с пробегом и сервисное обслуживание. Кстати, в настоящее время, по данным EY, доля б/у-автомобилей, продаваемых через дилерские сети в России, составляет примерно 7%, в Великобритании – порядка 40%, а в ряде стран Западной Европы – около 50%.