Стабильный кризис

В прошлом году почти четверть трудоспособного населения (23%) по тем или иным причинам поменяла работу. Почти половина из них (12% участников опроса) сделала это добровольно, а остальные были уволены. 7% респондентов ответили, что их вынужденный уход с работы был оформлен как увольнение, а еще 4% попали под официальное сокращение. Неработающими в течение последнего полугодия назвали себя 16% участников опроса. Только 59% респондентов продолжают работать на прежнем месте – это самый низкий показатель за шесть лет наблюдений.

Среди почти четверти трудоспособного населения, кто в последние полгода занимался поиском работы, в течение недели смогли найти новое место 27%. От двух недель до полутора месяцев поиски заняли у 35% респондентов. То есть более двух третей участников исследования, менявших в 2016 г. работу, смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев – как и годом раньше. Стабильной осталась доля тех, кто продолжал искать работу – 29% потерявших предыдущее место. Немного выросла только доля тех, кто работу не ищет (10% в 2016 г. против 8% годом ранее).

Ситуация внутри компаний в 2016 г. начала меняться в лучшую сторону по сравнению с предыдущим годом. Сокращение штата и зарплат пошло на убыль, хотя до сих пор превосходит аналогичный показатель другого кризисного года – 2008-го. Так, хотя 24% опрошенных сообщили, что в компаниях, где они работают, за последние полгода прошло сокращение персонала, это значительно меньше доли аналогичных ответов годом ранее – 39%. Правда, о расширении штата заявили только 6% респондентов при 9% таких ответов в конце 2015 г. 18% респондентов ометили, что в их компании в последние полгода снижали зарплату. Доля подобных ответов по сравнению с 2015 г., когда она равнялась 26%, заметно сократилась. Но если в 2015 г. 18% опрошенных заявляли, что в их компании зарплаты были увеличены, то в прошлом году такой ответ дали лишь 13% респондентов.

Отвечая на вопрос об изменениях, произошедших в компаниях за последние полгода, 10% участников исследования также отметили сокращение или полную отмену соцпакета. О появлении или расширении соцпакета упомянули только 2% опрошенных.

— По материалам холдинга «Ромир»