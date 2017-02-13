Сеть в законе

Вплоть до недавнего времени к Интернету относились, как к некоему довеску к «серьезным» видам бизнеса: нефть в Интернете не добудешь, и продукты население покупает в основном в «физических» торговых точках. Но в последние пару лет власти осознали, что онлайн-бизнес способен потеснить своих конкурентов традиционного типа.

Параллельно с преследованием блогеров и блокировкой экстремистских сайтов началась подготовка огромного количества новых норм, регулирующих интернет-бизнес – прежде всего онлайн-торговлю (e-commerce). Многие из них могут быть приняты как раз в течение нынешнего года.

Заграничный поток

По предварительной оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 г. продажи через Сеть выросли на 18% по сравнению с 2015 г. Между тем оборот розничной торговли в России, по данным Росстата, упал в 2016 г. на 5,2%. Примечательно, что опережающими темпами растут онлайн-покупки у зарубежных продавцов. Если внутри страны количество продаж в штуках увеличилось на 5%, то трансграничная торговля – на 102%. Поэтому новшества в этой сфере направлены на регулирование покупок из-за рубежа. Так, иностранных интернет-продавцов обяжут регистрироваться в России в качестве налоговых агентов (они теперь будут уплачивать НДС и таможенную пошлину). Для российских интернет-магазинов новые правила диктует закон о контрольно-кассовой технике (ККТ), который обязывает предоставлять налоговикам информацию о каждой покупке. Отмена запрета на онлайн-торговлю ювелирными украшениями, алкоголем и лекарствами открывает новые ниши на рынке. И тут видна активная работа лоббистов.

Последней инициативой государства в регулировании e-commerce стала презентация ГОСТа для дистанционной торговли, разработанного специалистами Российского института потребительских испытаний. В этом документе собраны правила и нормативы, которых обязаны придерживаться добросовестные интернет-магазины. Пока не ясно, как ГОСТ будет регулировать деятельность агрегаторов вроде AliExpress или Amazon, через которые в России проходит огромный покупательский трафик. Но сама инициатива призвана облегчить взаимодействие покупателей с продавцами в Сети. Так, в соответствии с новым ГОСТом все онлайн-магазины обязаны публиковать информацию о своем фактическом расположении. Это позволит покупателям легче находить магазины в офлайне, чтобы вернуть или обменять товар.

Google как агент

Одной из самых громких законодательных премьер нового года стал «закон о Google». Спорный документ, о котором так много говорили в прошлом году, призван защитить российских производителей программного обеспечения и цифрового контента. Для этого зарубежные компании, которые продают на территории России софт, компьютерные игры, распространяют в Интернете рекламу, предоставляют сервис по продаже товаров и реализуют права на музыку, книги, видео и графику, с 1 января 2017 г. обязаны платить НДС в размере 18% от прибыли. До 31 января зарубежные продавцы должны были пройти регистрацию в ФНС как налоговые агенты.

Основная цель, по мнению управляющего партнера компании O2 Consulting Ольги Сорокиной, – желание привлечь дополнительные поступления в бюджет РФ, которые, по оценкам специалистов, могут достигать 52 млрд руб., а также обеспечить равные условия для российских и иностранных компаний. Но для иностранных компаний, работающих через Интернет на российском рынке, это приведет к увеличению налоговой и административной нагрузки, что может повлечь уход ряда игроков из России. «Мы не ожидаем серьезного оттока компаний, так как данное изменение все-таки не является чем-то нестандартным и выходящим за общепринятые рамки, а, скорее, вводит принятые в развитых странах стандарты налогообложения потребителей онлайн-услуг», – говорит Ольга Сорокина. Что касается пользователей Интернета, то эксперты едины во мнении: введение нового налога со временем приведет к удорожанию стоимости услуг иностранных интернет-компаний. Из этого следует, что одной из целей закона была поддержка интересов крупных отечественных игроков, к которым могут перейти клиенты, недовольные повышением цен.

Уравнять возможности отечественных и иностранных интернет-ритейлеров призван и НДС на трансграничную «предметную» торговлю. Подпадут ли под налог все товары или только те, что стоят дороже $20, пока обсуждается. В течение 2017 г. закон должен быть принят. «С одной стороны, это бескомпромиссная победа АКИТ и Алексея Федорова, которые ратуют за этот закон уже несколько лет, – полагает управляющий партнер компании E-commerce Solutions Ефим Алдухов. С другой стороны, на фоне новостей о создании СП Сбербанка и AliExpress реальными лоббистами и бенефициарами этого закона могут быть и представители Сбербанка».

Задержка на таможне

Предположительно с 1 июля текущего года вступит в законную силу новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС, а значит, правительство существенно увеличит пошлины на покупки в иностранных онлайн-магазинах.

Напомним, что сейчас пошлина начисляется только на те товары, стоимость и вес которых превышают установленные лимиты (сумма – более 1000 евро в месяц, вес – более 31 кг).

«По предварительным данным, понижение порога пошлины будет произведено в два этапа, – рассказывает заместитель гендиректора ООО «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко. – Для начала порог планируется понизить вдвое – с 1000 до 500 евро. При этом все, что сверх 500 евро, будет непременно облагаться таможенной пошлиной (30% от суммы превышения, но ни в коем случае не меньше 4 евро за 1 кг). Эти нововведения планируют осуществить с июля 2018 г. Через два года перейдут к следующему этапу. Предельный размер порога в этом случае предлагают сократить еще на 60%, т.е. до 200 евро. Расчет ставки будет производиться следующим образом – 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг».

По расчетам Министерства финансов, порог беспошлинной торговли, сниженный до 150 евро, увеличил бы приток средств в бюджет на 20 млрд руб. ежегодно.

Кассовые сборы

В 2017 г. для интернет-магазинов наступила новая эра. Согласно ФЗ-54, интернет-магазины теперь обязаны по всем онлайн-платежам, которые они проводили через различные платежные системы, отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Независимо от системы налогообложения, все предприниматели, имеющие дело с приемом наличных средств, должны перейти на новые кассы, которые будут в режиме реального времени передавать копию чека в ФНС.

В соответствии с новым порядком чек должен быть пробит и отправлен в течение пяти минут с момента получения электронного платежа, вне зависимости от времени суток, когда был получен платеж.

«И для предпринимателей, и для налоговиков облегчится постановка ККТ на учет. У фискальных органов значительно уменьшится документооборот и снизится нагрузка, – считает гендиректор сервиса электронных платежей Platron Елена Орлова. – Система контроля станет более современной, что выгодно и покупателям: чек, отправленный по электронной почте, легко восстановить при необходимости, если бумажный потерян. Новые правила применения ККТ от 15 июля 2016 г. предполагают, что торговый бизнес станет прозрачнее: утаить продажи от налоговых органов будет практически невозможно».

«Обязанность пробивать и передавать чеки покупателям у интернет-магазинов была много лет, – вспоминает Николай Жмуренко, директор OFD.ru. – Но долгое время многие интернет-магазины нарушали закон, не выдавая клиентам фискальные чеки, так как устаревший закон, принятый более 14 лет назад, не учитывал особенности онлайн-торговли и того, что для совершения покупки продавец и покупатель могут не встречаться физически. Например, при покупке софта, фильмов, заказе цветов с доставкой не покупателю, а указанному им адресату...»

Попытки государства пополнить бюджет за счет более эффективного контроля b2c-расчетов сопряжены с административной нагрузкой для представителей интернет-ритейла, притом что несоблюдение новых правил может обернуться для них серьезными последствиями. В частности, штрафы с 2017 г. способны достигать размера неучтенной выручки, а в определенных случаях может также применяться наказание в виде административного приостановления деятельности компании.

Переоснащение рабочих мест кассиров обернется для интернет-предпринимателей дополнительными затратами, поскольку делать это придется за свой счет. Поддержка кассового аппарата в рабочем состоянии круглые сутки без перерыва на обед и выходные с учетом IT-составляющей – удовольствие дорогое.

«С одной стороны, для малого бизнеса это прямой путь в «черную» бухгалтерию, потому что в нынешней ситуации даже частично белые схемы работы с кассами невозможно применить: или полностью белый бизнес и 100-процентный учет выручки и движения товаров, или полное отсутствие касс нового поколения и работа без чеков, – полагает Елена Мирошникова, коммерческий директор платежного сервиса LifePay. – С другой стороны, новые возможности кассового ПО позволят даже самому мелкому бизнесу получить инструменты учета и работы с лояльностью покупателей».

Основным бенефициаром «кассовых поправок» можно считать фискальные органы, получающие доступ к финансовой информации автоматически и в режиме реального времени, что существенно увеличивает их фактические возможности в плане налогового контроля. Существенную выгоду получают операторы фискальных данных (ОФД) – производители одобренных в установленном порядке кассовых аппаратов, у которых появляется гарантированный рынок сбыта своей продукции и последующего ее технического обслуживания.

Определенные коррупционные выгоды, по мнению адвоката Романа Алымова, получат недобросовестные сотрудники ФНС и ОФД, имеющие доступ к финансовой информации и, например, желающие ее продавать конкурентам или рейдерам. Единичные случаи не исключались и ранее, но теперь злоумышленники выходят на новый уровень.

Онлайн-аптеки вне закона?

В этом году должна произойти легализация онлайн-торговли медицинскими препаратами, алкоголем и ювелирными изделиями. «И хотя сегодня существуют обходные пути торговли, крупные игроки их не используют, опасаясь претензий регуляторов. Над всеми этими направлениями работают профильные ритейлеры», – отмечает Ефим Алдухов.

Все лидеры аптечного бизнеса ждут нового порядка продажи лекарств, который разрабатывает Минздрав. Основное нововведение – разрешение дистанционной торговли. Его ждут с 2015 г., а пока онлайн-сервисы работают в полулегальном режиме: через Интернет можно заказывать лекарства, а чтобы их выкупить, нужно прийти в аптеку. В 2016 г. на онлайн-предзаказ приходилось около 7% фармрынка, который полностью оценивается в 700 млрд руб. По данным партнера компании Data Insight Бориса Овчинникова, лидер по продажам лекарств по предзаказу – «Аптека.ру», принадлежащая компании «Катрен», за ней идут сети «Аптека форте» и «Живика» (ГК «Протек»).

В ожидании изменений ПАО «Аптечная сеть 36,6» (1740 точек) начала сотрудничество с Ozon.ru: интернет-ритейлер будет предоставлять онлайн-площадку для продаж лекарств за процент от сделки. В Ozon.ru полагают, что на этот сегмент в 2017 г. придется один процент валового оборота, при условии изменения законодательства.

Дождутся этого не все: новости, что разоблачена очередная «банда», которая доставляла покупателям лекарства на дом, появляются в российских регионах чуть ли не ежедневно. Рынок созрел для такой услуги, но законодательство отстает. Главный вопрос, который смущает регулятора: как контролировать качеством реализуемых через Интернет лекарств? Трудность, с которой могут столкнуться онлайн-аптеки, – высокая стоимость доставки. При средней себестоимости доставки интернет-покупок в 220 руб., в фармотрасли она составит около 300 руб. (т.к. могут потребоваться, например, специальные холодильники), что будет оправданно, с точки зрения покупателей, только при среднем чеке в 3000 руб.

В январе проект прошел публичное обсуждение и, согласно данным сайта Regulation.gov.ru, может вступить в силу в октябре 2017 г. Известно, что легализацию торговли лекарствами и телемедицины уже давно лоббирует глава Института развития Интернета (ИРИ) Герман Клименко. В 2014 г. он стал совладельцем компании AllinOne Network, которая занималась, в том числе, дистанционной продажей лекарств. В надежде на открытие российского рынка AllinOne вместе с «36,6» и «А5» создали компанию «Драгстор тех.» и планировали в партнерстве с Mail.ru развивать сервис поиска и бронирования лекарств DSTech. Однако партнер Клименко Сергей Шестаков заявлял, что Герман Клименко вышел из компании в начале 2015 г.; по данным Kartoreka.ru, компания исключена из ЕГРЮЛ в декабре 2016 г. Тем не менее Клименко, занимающий пост интернет-советника российского президента, высказывается за разрешение дистанционной торговли лекарствами. По его словам, оборот этого бизнеса – $350–400 млн в год. Данные АКИТ – 45–75 млрд руб.

Начать с пива

Дистанционная торговля алкоголем запрещена с 2007 г., но в августе 2016-го Минэкономразвития заговорило о легализации виноторговых сервисов: чтобы войти в этот бизнес, необходимо будет получить отдельную лицензию стоимостью 80 000 руб. в год. Но смогут это сделать лишь компании – обладатели действующей лицензии на производство или оптовые продажи алкоголя. Как замечает Елена Орлова, оптовые лицензии есть не только у собственно оптовых компаний (в том числе импортеров), но и у крупных розничных сетей, имеющих собственные склады. Стоимость оптовой лицензии сейчас составляет 800 000 руб. на пять лет, производственной – 9,5 млн руб. на пять лет. В конце 2016 г. крупные ритейлеры (X5 Retail Group, Aushan, Metro Cash & Carry и др.) и отраслевые союзы представили дорожную карту правил онлайн-продажи алкоголя. Так, предложено оборудовать склады транспортным модулем ЕГАИС и зарегистрировать их в Росалкогольрегулировании. После получения заказа к покупателю выезжает штатный курьер, вооруженный сканером для считывания QR-кода с бутылки и мобильной кассой. На курьера возлагается обязанность проверки возраста покупателя. Эту задачу могут решать и банки. В январе финансовые организации подключились к обсуждению новых правил: при определенных настройках банки-эквайеры легко могут определить возраст держателя банковской карты, а также проверить соблюдение временного запрета на торговлю спиртным (в Москве запрещено продавать алкоголь с 23.00 до 8.00).

«Когда станет происходить верификация, банк сможет отказать в покупке, если держатель карты не достиг 18 лет. Это будет автоматически», – пояснил вице-президент «Опоры России» и президент виноторговой компании Simple Максим Каширин.

О заинтересованности в таких проектах уже говорили в банке «Русский стандарт».

Предполагается, что система может начать работу уже в этом году, но дискуссия еще не закончена. Минэкономразвития предлагает начать с пива и оценить правоприменительную практику. Против идеи легализации онлайн-продаж спиртного выступает Минфин. Аргумента два: во-первых, затраты на администрирование этого вопроса превысят потенциальные доходы от такого вида продаж (собранных денег чиновникам Росалкогольрегулирования на зарплату не хватит); во-вторых, сотрудники ведомства вряд ли смогут обеспечить надлежащий контроль. По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, «на проблему администрирования надо смотреть шире: вопрос не только в стоимости администрирования, но и в его эффективности». В АКИТ приводят аргументы за разрешение: продажа спиртного увеличит средний чек покупки продуктов через Интернет и само количество покупок.

Дорогая безопасность

Многие интернет-магазины являются операторами персональных данных – хотя бы потому, что зачастую просят покупателей сообщать их при регистрации учетных записей или оформлении заказов. Но многие онлайн-ритейлеры, особенно небольшого формата, игнорировали правила. К типичным нарушениям в данной сфере относятся отсутствие политики конфиденциальности или несоблюдение заявленных в ней целей, неполучение согласия пользователя на обработку персональных данных, невыполнение требований по их защите. «До недавнего времени штрафы за подобные нарушения были символическими – до 10 000 руб. В настоящее время ожидает подписания президентом РФ законопроект, согласно которому штрафы будут исчисляться десятками тысяч рублей и могут достигать 75 000 руб. за одно нарушение, – отмечает юрист практики по интеллектуальной собственности и информационным технологиям бюро «Качкин и партнеры» Максим Али. – А значит, онлайн-площадкам, которые тем или иным образом работают с данными пользователей, следует внимательнее следить, учтены ли все требования законодательства в этой области».

В целом российский рынок соответствует общемировому тренду по более глубокому осознанию значимости персональных данных и усилению их защиты. На Западе крупные компании подвергаются миллионным штрафам за подобные нарушения.

Повлиял на интернет-коммерцию и «пакет Яровой». Антитеррористические поправки также значительно затронут сферу оказания экспедиторских услуг в связи с обязанностью экспедиторов контролировать содержимое посылок. Это повлечет удорожание процедуры пересылки в первую очередь для интернет-магазинов и последующее уменьшение количества совершаемых в Интернете покупок. «Известно, что онлайн-шопинг – одна из самых стремительно развивающихся отраслей с огромным объемом рынка, в нем используются самые современные технологии и наработки. С принятием поправок и увеличением затрат онлайн-магазинов рынок могут ожидать снижение объема инвестиций в различные технологические разработки и вытекающее из этого снижение конкурентоспособности отрасли», – говорит Ольга Сорокина.

Бенефициаром новых правил может стать «Почта России», которая стремится увеличить свое присутствие на рынке и вытеснить с него других экспресс-перевозчиков. Яркий пример – события начала января текущего года, когда AliExpress не смог доставлять свои заказы. На данный момент наиболее остро стоят вопросы задержек выдачи зарубежных заказов, утери посылок и плохого администрирование их потока: физическое лицо может получать любое количество посылок по любой стоимости, если каждая весит менее 2 кг.

Это еще одна иллюстрация, что сильные лоббистские «движения» заметны в основном в сфере регулирования кроссбордерной торговли. Но государство и госкомпании не единственные выгодоприобретатели. «В АКИТ утверждают, что проблема интернет-торговли – это прежде всего проблема конкуренции с зарубежными магазинами, хотя отмечают, что иностранные и серые рынки занимают не более 1%, – замечает адвокат Сергей Воронин. – Поэтому следует рассматривать все инициативы и законодательные изменения в свете интересов крупных игроков. Так, например, «Связной», «Евросеть», «Эльдорадо» и «М.Видео» – это, по сути, одна компания. Поэтому лоббисты – это те же представители солидного бизнеса и крупнейшие игроки интернет-ритейла».

Можно сказать, что все упомянутые законодательные инициативы, так же, как и внедрение онлайн-касс, активно лоббировались именно крупным российским ритейлом: для создания более выгодных условий по сравнению с иностранными ритейлерами в части трансграничной торговли и для очистки рынка от конкурентов из малого и среднего бизнеса. Например, соответствовать новым требованиям в части обновления парка кассового оборудованиям смогут далеко не все, а россияне уже привыкли совершать покупки через Интернет.