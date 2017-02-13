Подарки к выборам

Незадолго до этого в прессе появились списки чиновников, по данным «кремлевских источников», якобы подлежащих отставке. Среди вероятных кандидатов на уход в этих списках вместе с Наговицыным и Басаргиным значились главы Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей. Александр Худилайнен уже успел заявить, что не уйдет до мая, когда закончатся его полномочия, но фактически усомнился, что будет баллотироваться на следующий срок.

Спискам этим, однако, нельзя доверять полностью, поскольку все информационное сопровождение процесса отставок выглядит продуманным, и цель околовластных пиарщиков, кажется, заключается не в том, чтобы информировать общественность, а, наоборот, чтобы сбить ее с толку и не дать догадаться об истинных намерениях власти раньше времени. Именно поэтому, можно не сомневаться, в информационных «сливах», которые предваряют решения об отставках и назначениях, содержится определенная доля заведомо искаженной информации.

Политолог Константин Калачев объявил, что в числе губернаторов, которым стоит ждать отставки, находится и лидер Белгородчины Евгений Савченко – якобы потому, что у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. Когда в прошлую среду объявили о пресс-конференции белгородского губернатора, все были уверены, что череда отставок продолжится. Но ожидания были обмануты – главный политический долгожитель в губернаторском корпусе объявил о желании баллотироваться на седьмой срок. Манипуляции общественным мнением заменяют прозрачность в кадровой политике, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не говорит ничего содержательного, кроме того, что ротация кадров – это нормальный рабочий процесс и что скамейка запасных для замещения губернаторских должностей у Кремля длинная.

Тайна Кремля

Тем не менее логику кремлевских кадровых решений представить можно. Региональные власти находятся в ведении Управления внутренней политики (УВП) администрации президента (АП), которую курирует новый первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Александр Харичев, работавший с Кириенко в приволжском полпредстве и «Ростатоме», теперь будет курировать региональные выборы на позиции заместителя начальника УВП.

Приоритеты главного куратора всех политических процессов в стране определяет календарь: в 2018 г. должны произойти президентские выборы, а им будет предшествовать единый день голосования в сентябре 2017 г., когда станут выбирать нескольких глав регионов. Оба события должны пройти без эксцессов, при этом губернаторские выборы – репетиция президентских, и именно сейчас есть еще время улучшить ситуацию в регионах, которые с точки зрения Старой площади являются слабым звеном. «Вся ситуация с отставками четко завязана на выборы президента-2018», – уверен генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

При этом аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов предполагает, что команда Кириенко должна инициировать несколько досрочных выборов, чтобы оптимально перераспределить свой ресурс во времени и не надорваться к решающему 2018 г. Если это так, то лидер пермских коммунистов Владимир Корсун фактически помимо своей воли «выдал тайну Кремля», когда, комментируя отставку Басаргина, сказал: «Губернатор ушел вовремя, чтобы назначенный президентом исполняющий обязанности главы региона успел изучить ситуацию в Пермском крае и подготовился к предстоящим выборам».

Важнейший показатель качества работы губернаторов – наличие или отсутствие недовольства населения (протестных настроений) и связанные с этим результаты «Единой России» на выборах разного уровня. Что любопытно, в регионах, находящихся «под подозрением», не зафиксировано явных протестных акций – ни петиций об отставке губернатора, как в Псковской области, ни митингов против передачи музея церкви, как в Санкт-Петербурге. Трудность в оценке протестных настроений, однако, заключается в том, что, по слухам, на Старой площади о них судят по секретным социологическим данным, которые отнюдь не совпадают с публикуемыми результатами опросов ВЦИОМ.

Комментируя появившиеся в прессе списки кандидатов на отставку, директор Института актуальной экономики Никита Исаев отмечает, что все эти региональные лидеры имеют худшие позиции в рейтинге губернаторов от Центра региональной политики уже не первый год. На показатели влияют уровень спокойствия в регионе, экономические показатели и отношения с федеральной властью. «Похожий рейтинг разработала и администрация президента», – говорит эксперт.

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, утверждает, что осенью по заданию Сергея Кириенко была разработана некая система оценки деятельности губернаторов по объективным показателям. К сожалению, эксперт не раскрыл, по каким именно.

Кто у нас слабое звено?

Можно с уверенностью сказать, что чисто экономические показатели нельзя назвать главной причиной смещения губернаторов. Чтобы проверить это, «Ко» составил собственный рейтинг регионов по пяти важнейшим параметрам (занятость населения, валовый региональный продукт (ВРП), основные фонды на душу населения, прибыль организаций на душу населения и инвестиции на душу населения).

Если судить по показателям экономической статистики, то логически можно обосновать разве что отставку губернатора Ивановской области. По совокупности социально-экономических показателей Ивановская область находится в самом хвосте рейтинга регионов, занимая 77-е место из 85. Основные слабые места Ивановской области – очень маленький ВРП на душу населения, по которому она находится на 80-м месте, и низкий уровень инвестиций. Последний показатель хуже только у Республики Крым и Севастополя, но это отдельная история, недаром глава Крыма Сергей Аксенов недавно вошел в высший совет «Единой России». Что касается остальных губернаторов, причины их попадания в опалу с точки зрения статистики непонятны, по крайней, мере экономических мотивов в данном случае быть не может. Правда, Республика Бурятия, возглавлявшаяся опальным Вячеславом Наговицыным, находится на 69-м месте в рейтинге. У республики очень слабый результат по инвестициям, но есть субъекты Федерации и похуже Бурятии.

Что касается губернатора Карелии Александра Худилайнена, то его республика находится в середине рейтинга, занимая 48-е место. Слабая сторона региона – низкий уровень инвестиций на душу населения, в остальном же все на среднем уровне. Кроме того, Карелия относится к субъектам Федерации с максимальным уровнем государственного долга – 120% от суммы доходов республиканского бюджета.

Чем может быть неугоден с точки зрения экономики свердловский губернатор Евгений Куйвашев, совершенно непонятно, поскольку область находится в начале рейтинга, на 30-м месте. Политолог Александр Кынев также сказал, что отставки были бы оправданны в первую очередь в Карелии, Новгородской и Рязанской областях, а вот замену губернатора в Свердловской области считает дискуссионным вопросом.

Важная особенность российской политической системы заключается в том, что именно те регионы, чья экономическая статистика демонстрирует наибольшие проблемы, обладают самым сильным иммунитетом от политических «наездов», и, во всяком случае, именно к ним предполагается особый подход. К регионам-аутсайдерам, если основываться на данных Россстата, относятся в первую очередь город Севастополь, а также Ингушетия, Тыва и Чечня. В Ингушетии вообще работает только 17% населения. Тем не менее губернаторов этих субъектов никто не трогает и не тронет. Причины тут, естественно, политические, а не экономические.

Чтобы было тихо!

Главный критерий качества работы губернаторов, по единодушному мнению экспертов, – наличие или отсутствие внутриэлитных конфликтов. Власть, как и деньги, любит тишину.

Многие отмечают, что при Викторе Басаргине в Пермском крае происходили постоянные межэлитные конфликты – самым известным из них было столкновение между мэром города Краснокамска и главой Краснокамского района, закончившееся отставкой мэра. Побочным эффектом этих конфликтов стали публикации, что сын и зять Басаргина якобы участвуют в бизнесе на территории области и получают господряды – в этом родственников губернатора обвинил владелец местной строительной компании «Стилайн» Валентин Гринь. Издание «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает, что губернатор был в напряженных отношениях с влиятельными группами, близкими к экс-главам региона Олегу Чиркунову и Юрию Трутневу.

«По ряду прецедентов было заметно, что Басаргин не смог продемонстрировать достаточной поддержки в регионе, что является немаловажным фактором в предвыборном году, значит, неудивительно, что он попал в жернова начавшегося апгрейда старой команды», – сказал заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

«Один из важнейших показателей, на который сейчас ориентируется Кремль, (помимо объективных экономических), – это умение налаживать отношения с местными элитами, – обобщает Никита Исаев. – То есть главная ошибка для губернатора – отстаивание личных бизнес-интересов вопреки интересам развития экономики региона. Так, Басаргин передовой промышленный регион сделал местом разборок, столкновения своих бизнес-интересов и интересов «коренных» предпринимателей. Похожая ситуация складывается и в других регионах».

Это мнение разделяет Сергей Маркелов: «И в Бурятии, и в Пермском крае ушедшие губернаторы так и не смогли выступить в роли консолидаторов местных элит. Они не смогли стать вожаками местной, региональной стаи. Наговицын не договорился с бурятскими кланами, а Басаргин – с пермским политическим бомондом. Скорее всего, Кремлю не очень нравится такая неспособность руководителя найти общий язык с местными. Кремлю не очень уютно от того, что на какой-то территории возможна фронда элит: это может отразиться на результате выборов президента в 2018 г.»

Если судить по критерию наличия скандалов, явный кандидат на вылет – губернатор Приморья Владимир Миклушевский. «Там тоже ситуация сложная: протестные настроения нарастают, выборы в Госдуму прошли не очень удачно», – говорит Константин Калачев. В январском рейтинге фонда «Петербургская политика» Владимир Миклушевский занял крайне низкое 77-е место, потеряв разом 18 пунктов относительно позиции в предыдущем рейтинге. Этот факт объясняют чередой недавних коррупционных скандалов в Приморском крае. В частности, экс-руководитель ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрей Поплавский сейчас выступает ответчиком в суде по обвинению в растрате 1 млрд руб. из бюджета при строительстве Приморского океанариума. Вообще, в 2016 г. силовики возбудили 197 уголовных дел в отношении приморских чиновников, правда, реальными сроками закончились только 3% из них. Проверки проводятся и в компаниях с государственным участием, например, в «Примтеплоэнерго». В Интернете появилась петиция за отставку Миклушевского, широкий негативный резонанс вызвала и заграничная поездка главы региона на новогодние праздники.

Кто идет на смену

Что касается вновь назначаемых глав регионов, то мы видим, что Москва прибегает к традиционному в этой сфере сценарию – сажает в губернаторские кресла людей, имеющих некоторое отношение к региону, но в то же время давно уехавших оттуда и отдавших много лет федеральной государственной службе. Новый пермский «наместник» Максим Решетников в прошлом работал в правительстве этого субъекта Федерации, где пиком его карьеры стала должность руководителя администрации губернатора Олега Чиркунова. Однако после 2009 г. он перешел в аппарат федерального правительства, а затем – в правительство Москвы.

Назначенный исполняющим обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов – бурят по национальности (по отцу), уроженец соседней с Бурятией Читинской области, но большую часть своей трудовой биографии он занимал руководящие должности, связанные с железнодорожным транспортом, дослужившись до главы Росжелдора и заместителя министра транспорта России. Это сравнительно молодые и высоковалифицированные чиновники с большим опытом государственной службы.

Их предшественники тоже являлись опытными руководителями, но они были старше по возрасту и совсем не имели отношения к управляемым регионам. Басаргин – свердловский областной чиновник, ставший главой федерального Минрегиона, а Наговицына перевели в Бурятию с поста главы правительства Томской области. В данном случае Кремль явно хочет задобрить население провинций: дать ему более молодых и более «своих» губернаторов. Политолог Александр Кынев сравнивает этот процесс с удалением аллергенов.

«Теперь наблюдается очевидный тренд на молодых управленцев», – спешит обобщить Руслан Абрамов.

Впрочем, даже Дмитрий Песков подтвердил, что «ставка делается действительно на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы».

Говоря о происхождении нового поколения высших чиновников, Дмитрий Песков произнес весьма знаменательные слова: «Все назначения связаны с силовиками? Нет. Все назначения связаны с бизнесменами? Нет. Все назначения связаны только с бюрократами? Тоже нет. Поэтому здесь абсолютная поливариантность».

«Сейчас идет поиск наиболее подходящего образа губернатора, – комментирует Никита Исаев. – Экспериментируют с силовиками, молодежью и «экономистами». Пока ничего хорошего для жителей регионов такой разброс не принес».

Эксперт-регионалист Ростислав Туровский замечает, что, поскольку в сентябре будет достаточно большое количество региональных выборов, то уже в феврале–марте должны быть приняты решения, сколько губернаторов менять и в каких регионах. Это побуждает различные группы влияния начать проталкивание своих кандидатов.

При этом, указывает Ростислав Туровский, по прошлому опыту замена губернаторов перед федеральной кампанией может негативно повлиять на ее результат.

Ну а профессор Олег Матвейчев предполагает, что уже в обозримом будущем можно увидеть смену еще десятка руководителей регионов. Примерно у 15 губернаторов в 2017 г. истекает срок полномочий, и к ним добавятся несколько человек, не прошедших «по критериям».