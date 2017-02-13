IPO не по-детски

Вся компания оценена примерно в 62,8 млрд руб., что почти на 50% больше, чем год назад. Желающих купить акции ритейлера много. В основном это иностранцы – инвесторы из США, Великобритании и с Ближнего Востока. Это первый успех среди посткризисных IPO в России. И он вполне объясним.

«Детский мир» (525 магазинов в России и Казахстане), основной владелец которого – АФК «Система» (50% плюс 1 акция), – безумно дорогой с точки зрения российского потребителя магазин. Но разве можно в чем-то отказать нашим горячо любимым детям? Если ребенок в «Детском мире» не выпрашивает новую игрушку, родители пугаются: не заболел ли он.

Как написала американка Эрма Бомбек, «мои дети не едят ничего, что не танцует по телевизору». И у нас сегодня дети хотят только те игрушки, которые вчера показывали на телеканале Cartoon Network и которые синхронно появляются в «Детском мире». В своих мультфильмах этот бесплатный детский канал все 24 часа в сутки рекламирует новую продукцию известных зарубежных брендов, тем самым опустошая кошельки российских пап и мам. Пожалуй, только здесь телереклама добилась абсолютного успеха.

Родителями управляют дети, а детям нужны дорогие игрушки. Поэтому бизнес «Детского мира» будет процветать, несмотря на кризис. Можно уменьшить безмерные траты на наших любимых чад, если не разрешать им смотреть Cartoon Network и реже проходить с ними мимо «Детского мира».

Но и это не панацея. Скоро к телеканалам подтянутся и соцсети. На днях компания Lego анонсировала собственную социальную сеть для детей Lego Life, рассчитанную на возрастную аудиторию до 13 лет. Следующим шагом, видимо, станет «Маша и Медведь Лайф» и т.д.

Детство уже никогда не будет прежним.