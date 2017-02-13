Пограничное состояние

Политическая дружба и экономическое сотрудничество России и Белоруссии в последние два года сомнению не подвергались.

Были негромкие обсуждения цен на газ, были небольшие уколы по поводу экспортозамещения устриц и авокадо, но в целом соседствовали мирно. В середине января Герман Греф заключил с Александром Лукашенко соглашение о вложении Сбербанком $100 млн в белорусскую недвижимость. И вдруг 1 февраля по приказу директора ФСБ России Александра Бортникова устанавливаются пограничные зоны на границе с Белоруссией – в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Восстановление упраздненных с 1995 г., с момента создания союзного государства, зон очень разозлило белорусского лидера. А тут еще Аркадий Дворкович потребовал вернуть $550 млн за поставленный газ.

Александр Лукашенко ответил на эти претензии во время семичасовой прямой линии с журналистами.