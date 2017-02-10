В «черном списке» ЦБ более 6000 банкиров

Банк России увеличил число банкиров, которые внесены в «черный список». На начало 2017 г., по сообщению пресс-службу, в нем упомянуты более 6000 банкиров.

Фигуранты «черного списка» - лица, чья деятельность в той или иной степени негативно сказалась на работе какого-либо банка. Как передает Интерфакс, также в список вносятся сведения о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

На 1 января в черном списке были сведения об имеющих неудовлетворительную деловую репутацию 2943 лицах - бывших руководителях и членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций; 601 физическом лице, являвшемся ранее владельцем крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций, контролером таких владельцев, а также единоличных исполнительных органов крупных владельцев (контролеров). Также в базу включены еще более 2500 физлиц по иным основаниям, предусмотренным положением Банка России 408-П.

С прошлого сентября список пополнился более чем 500 новых имен.