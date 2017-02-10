Генпрокуратора предупредила Росалкогольрегулирование

«В ходе проведенного мониторинга Единого реестра проверок выявлены факты нарушения Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и ее территориальными органами законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля» - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, информация о внеплановых проверках ряда компаний внесена службой в реестр не в полном объеме и лишь после окончания самих проверок. Кроме того, в картотеке проверок отсутствуют сведения о перечне мероприятий по контролю, проведенных Росалкогольрегулированием.

«Невнесение либо несвоевременное внесение в ЕРП данных о проводимых проверках и их результатах ограничивает доступ субъектов предпринимательства к указанной информации, что лишает бизнес- сообщество одного из основных принципов защиты своих прав (открытость и доступность информации о государственном контроле), установленных пунктом 3 статьи 3 Закона № 294-ФЗ», — подчеркнули в Генпрокуратуре.