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Новости

Генпрокуратора предупредила Росалкогольрегулирование

Ведомство замалчивало информацию о проверках, ущемляя права бизнеса
10 Февраля 2017
Генпрокуратора предупредила Росалкогольрегулирование РИА Новости

Генпрокуратура вынесла предупреждение главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну по поводу нарушения прав бизнесменов при внеплановых проверках. 

«В ходе проведенного мониторинга Единого реестра проверок выявлены факты нарушения Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и ее территориальными органами законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля» - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, информация о внеплановых проверках ряда компаний внесена службой в реестр не в полном объеме и лишь после окончания самих проверок. Кроме того, в картотеке проверок отсутствуют сведения о перечне мероприятий по контролю, проведенных Росалкогольрегулированием.

«Невнесение либо несвоевременное внесение в ЕРП данных о проводимых проверках и их результатах ограничивает доступ субъектов предпринимательства к указанной информации, что лишает бизнес- сообщество одного из основных принципов защиты своих прав (открытость и доступность информации о государственном контроле), установленных пунктом 3 статьи 3 Закона № 294-ФЗ», — подчеркнули в Генпрокуратуре. 

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