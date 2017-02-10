АвтоВАЗ отчитался о результатах

По итогам 2016 г. АвтоВАЗ снизил чистый убыток до 49 млрд рублей - против 74 млрд годом ранее. Выручка выросла на 5% - до 185 млрд руб.

Рост выручки обеспечили продажи Lada Vesta и Lada Xray, которые реализуются по более высокой стоимости, уточнил президент концерна Николя Мор. Улучшению финансовых результатов также способствовали интенсивные мероприятия по оздоровлению, в числе которых внедрение практик бережливого производства и японского подхода Монозукури.

Объем производства автомобилей четырех брендов (Lada, Renault, Nissan и Datsun) на заводах в Тольятти и Ижевске оказалася на уровне 408 тысяч штук, включая сборочные комплекты.

Цифры могли бы быть выше: компания, по словам николя Мора, не смогла выпустить и продать около 10 тысяч автомобилей из-за проблем с поставщиками. «У нас в третьем и четвертом квартале были некоторые трудности с поставщиками. Из-за этого мы потеряли около 10 тысяч автомобилей в производстве и продажах» - заявил Мор.

В АвтоВАЗе рассчитывают на увеличение продаж в 2017 году. Во второй половине 2017 года в продажу поступят две модели Lada - универсал Vesta и его "кроссовая" версия. Кроме того, в течение года компания сосредоточится на увеличении экспорта.

«В 2017 году мы планируем увеличить экспорт на 50%», — сказал Мор, уточнив, что в средне-срочной перспективе доля экспорта в общем объеме продаж должна составить 20%. Экспорт АвтоВАЗа в 2016 году упал на 44,9%. Как пояснил президент АвтоВАЗа, это произошло за счет снижения продаж на рынке Казахстана.