Инвестиции «Роснефти» в Венесуэле под угрозой

Венесуэльская госкомпания PDVSA задерживает поставки нефти в Китай и Россию на общую сумму $750 млн по состоянию на январь, сообщает агентство Reuters.

Поставки должны осуществляться по программе нефть в обмен на кредиты, которые правительство страны планировало направить на финансирование инфраструктурных и социальных проектов.

По данным агентства, CNPC прокредитовала PDVSA на сумму $50 млрд, «Роснефть» - на $5 млрд., в ответ венесуэльский нефтедобытчик должен был поставить углеводороды, но из-за финансового кризиса PDVSA столкнулась с трудностями на всех этапах производства — на НПЗ, с логистикой...

В целом PDVSA задолжала уже около 13 млн баррелей нефти и нефтепродуктов компаниям из России и Китая.

В последние годы «Роснефть» активно инвестировала в эту латиноамериканскую страну несмотря на кризис: главу российской компании Игоря Сечина связывали близкие отношения с экс-президентом Уго Чавесом. «Роснефть» и PDVSA создали пять совместных предприятий с суммарными запасами свыше 20 млрд тонн нефти.

Однако парламент Венесуэлы, который сегодня преимущественно оппозиционный, пытается оспорить сделку на $500 млн по продаже «Роснефти» 23,3% в проекте Petromonagas, закрытую в марте 2016 г.

В «Роснефти» считают сделку была законной. «У Национальной ассамблеи Венесуэлы, по заключению юристов, нет полномочий по принятию решений о действительности или недействительности данной сделки. Такими полномочиями обладает только Верховный суд Венесуэлы»,— говорится в заявлении российской нефтекомпании.