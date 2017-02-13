Подсчитаны убытки от подготовки к Чемпионату мира по футболу в России

Совокупный убыток семи стадионов, строящихся к чемпионату мира по футболу в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. может превысить 2,4 млрд рублей в период с 2018 по 2020 год, следует из экспертных оценок, подготовленных к обсуждению в профильных ведомствах, сообщает телеканал «360».

По данным RNS, совокупные убытки стадионов, застройщиком которых является ФГУП «Спорт-Инжиниринг», через три года после турнира могут превысить 2,4 млрд рублей в случае реализации пессимистичного сценария. При благоприятном раскладе стадионы станут приносить прибыль уже в 2019 году: в этом случае убыток 2018 года составит более 800 миллиона рублей, но стадионы выйдут в плюс уже в 2019 году – совокупная прибыль стадионов составит около 300 миллионов рублей. В 2020 году прибыль снизится до 150 миллионов рублей, отмечается в материалах.

Пессимистичный сценарий предполагает убытки в миллиард долларов в год проведения чемпионата, в 2019 году — более 900 миллионов, в 2020 — около 500 миллионов. Базовый сценарий предполагает выход стадионов на окупаемость к 2022 году.

Расчеты определяются поведением спонсоров и арендаторов помещений стадионов. Так, пессимистичный сценарий предполагает, что сразу после ЧМ спонсоры не придут ни на один из стадионов, а доход от аренды помещений на всех стадионах не превысит 300 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что правительство России увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сумма увеличилась на 19 млрд руб. с 619,6 млрд до 638,8 млрд. Отмечалось, что увеличение расходов произойдет за счет средств федерального бюджета, расходы которого возросли, в свою очередь, с 331,3 млрд до 350,4 млрд руб.