Bloomberg: Россия и Бразилия привлекательны для инвесторов

В ходе опроса 16 аналитиков выше всего оценили облигации и валюты России и Бразилии, в то время как Китай получил самую слабую оценку.

В России и Бразилии сохраняются высокие ставки для иностранных валют, поэтому инвесторам выгодно скупать активы номинированные в местных денежных единицах для последующей их реализации с получением максимальной прибыли. Для экономик России и Бразилии привлекательность национальных валяют среди трейдеров позволяет получать дополнительные инвестиции в производственный сектор, что особенно важно в условиях дефицита капиталов и слабой динамики роста ВВП.

Высокие ставки обеспечивают для инвесторов высокую доходность6 по междунарожным валютным операциям (carry trade). Данныее операции в последние месяцы обеспечивает РФ стабильными притоком валюты, поддерживая стоимость рубля и рублевых активов. В рамках этой стратегии инвесторы получают в кредит валюту по низким ставкам на Западе, а затем вкладывают ее в российские активы, доходность по которым значительно выше за счет высокой ставки ЦБ.

СВ тоже время самые позитивные экономические перспективы, по мнению экспертов, у Индии и Индонезии, что касается России, то большинство опрошенных заявили о средних возможностях страны. При этом столько же, девять специалистов, уверены в низких политических рисках в РФ.