 
USD
58,0293
EUR
61,529
Золото
1.228,25
Brent
55,58
WTI
52,92
 
Новости

Bloomberg: Россия и Бразилия привлекательны для инвесторов

В 2017 г. по темпам роста их все же смогут обогнать Индия и Индонезия
13 Февраля 2017
Bloomberg: Россия и Бразилия привлекательны для инвесторов

Опрошенные Bloomberg инвесторы и аналитики назвали Россию и Бразилию лучшим выбором для инвестиций среди развивающихся стран, сообщает Bloomberg.

В ходе опроса 16 аналитиков выше всего оценили облигации и валюты России и Бразилии, в то время как Китай получил самую слабую оценку.

В России и Бразилии сохраняются высокие ставки для иностранных валют, поэтому инвесторам выгодно скупать активы номинированные в местных денежных единицах для последующей их реализации с получением максимальной прибыли. Для экономик России и Бразилии привлекательность национальных валяют среди трейдеров позволяет получать дополнительные инвестиции в производственный сектор, что особенно важно в условиях дефицита капиталов и слабой динамики роста ВВП.

Высокие ставки обеспечивают для инвесторов высокую доходность6 по междунарожным валютным операциям (carry trade). Данныее операции в последние месяцы обеспечивает РФ стабильными притоком валюты, поддерживая стоимость рубля и рублевых активов. В рамках этой стратегии инвесторы получают в кредит валюту по низким ставкам на Западе, а затем вкладывают ее в российские активы, доходность по которым значительно выше за счет высокой ставки ЦБ.

СВ тоже время самые позитивные экономические перспективы, по мнению экспертов, у Индии и Индонезии, что касается России, то большинство опрошенных заявили о средних возможностях страны. При этом столько же, девять специалистов, уверены в низких политических рисках в РФ. 

Архив номеров
Избранное

Остались на связи Остались на связи

«Цифре» вопреки «Цифре» вопреки

«Мамут просчитался» «Мамут просчитался»

Бюджет Мельпомены Бюджет Мельпомены

Приступить к ликвидации Приступить к ликвидации

Реклама