Господдержка АПК сократится в 1,7 раза

В Минсельхозе России подготовлен проект документа, вносящий изменение в госпрограмму развития АПК на 2013-2020 годы, согласно которому ее финансирование с 2018 по 2020 годы может сократиться примерно в 1,7 раза.

Суммарно на развитие сельского хозяйства за три года планируется выделить более 586 млрд рублей. При этом в действующей версии госпрограммы в 2018 году предполагалось выделить более 324 млрд, в 2019 году - более 337 млрд, а в 2020 году - более 350 млрд рублей.

Проект предполагает исключение ускоренного импортозамещения по ряду продуктов из целей госпрограммы развития сельского хозяйства, передает «РИА Новости». Среди целей нового проекта — обеспечение населения страны безопасной с/х продукцией и продовольствием, повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках.

В свою очередь закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов предполагает выделение на госпрограмму развития АПК 215,852 миллиарда рублей в текущем году, 197,958 миллиарда – в 2018 году и 194,056 миллиарда – в 2019 году.