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Открылся первый в мире биткойн-банк

Вена становится мировой криптовалютной столицей
13 Февраля 2017
Открылся первый в мире биткойн-банк

В австрийской столице Вене состоялось открытие первого в мире биткоин-банка, который носит незамысловатое название «Bitcoin-Bank».

Клиенты нового финучреждения смогут проанализировать любые данные о криптовалюте, обменять евро на биткоины или наоборот
По утверждению руководства банка, виртуальные денежные операции происходят намного быстрее, так как не требуют посредников. Чтобы получить биткоины, клиенту банка необходимо заранее зарегистрировать биткоин-адрес, который будет использоваться как личный «почтовый ящик».

Примечательно, что самый первый в мире биткоин-автомат был также установлен в Вене еще в 2014 году. На сегодняшний день к услугам биткоин-банкоматов обращаются порядка 20 разных компаний, в том числе и заведения общественного питания.

В большинстве стран мира использование криптовалюты не запрещено. Однако государства не поощряют сделки в цифровой валюте.

В настоящие время курс биткоинов к доллару нестабилен и постоянно колеблется, поскольку в январе он достиг 1$, побив установленный рекорд, но уже к 10 февраля он сократился на 9,6%. Причина столь резкого падения кроется в сообщении о блокировке вывода криптовалют от одной из крупнейших в мире бирж, расположенной в Китае.

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