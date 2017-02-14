Российский eBay начнет взимать «налог на Google»

Российский eBay начнет взимать с 23 февраля 2017 года так называемый налог на Google с продавцов контента, включая его в счета на услуги, передает ТАСС.

"Налог на Google коснулся нас, и с 23 февраля eBay вводит НДС в состав своих счетов на услуги экспортерам, то есть НДС будет начисляться в стоимость услуг, которые оказал eBay продавцам", - сообщил глава компании Илья Кретов.

Компания фактически берет на себя администрирование НДС, который будет уплачивать за продавцов-физлиц. Продавцам, которые зарегистрируются на площадке eBay как индивидуальные предприниматели (ИП), этот налог начисляться не будет, пояснили в компании.

C 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Документ стал известен в интернет-среде как "налог на Google".

"Мы постарались устроить двухмесячные налоговые каникулы продавцам на eBay, фактически два месяца покрывали НДС за свой счет", - отметил Кретов.