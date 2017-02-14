ОНЭКСИМ продал 3,3% акций UC Rusal

Принадлежащая Михаилу Прохорову группа "ОНЭКСИМ" продала 3,32% акций UC Rusal за $240 млн, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя одного из организаторов - "Ренессанс капитал".

Отмечается, что дисконт к цене закрытия на Гонконгской бирже составил 9%.

Как уточняют "Ведомости", "ОНЭКСИМ" хотел продать 2,5% акций за $200 млн. Кроме того, существовала возможность увеличить пакет до 3,75%. Однако затем цена была снижена с 4 до 3,7 гонконгских доллара за акцию. Также отмечается, что к закрытию книги заявок на бумаги UC Rusal число участников расширилось.

Ранее говорилось, что группа "ОНЭКСИМ" может продать 5% из 17,02-процентного пакета акций "Русала".

Напомним, ранее собщалось, что большую часть пакета ОНЭКСИМа (12%) может приобрести другой крупный акционер «Русала» – Sual Partners (15,8%) Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. В июле сообщалось о планах Прохорова продать все российские активы ОНЭКСИМа.