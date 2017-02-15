Ранее ее единственным владельцем считалась Millhouse Романа Абрамовича. В 2013 г. она приобрела комплекс у «ВТБ капитала», Coalco Development Василия Анисимова и фонда AIG/Lincoln (сделка оценивалась в $700–750 млн). По данным ЕГРЮЛ, ООО «Миллхаус эстейт» было владельцем 100% ООО «Лесная 27» (владелец комплекса), но 13 января 2014 г. половина долей в нем перешла к ЗАО «А-класс-инвест». Учредитель этого ЗАО – Егор Фалилеев, гендиректор – Татьяна Богомолова. Оба они сотрудники адвокатского бюро KSP Legal, сообщили по телефону последней. Председатель экспертного совета KSP Legal – Котляренко, председатель совета директоров «КСП капитала» (расшифровывается как Котляренко Сергей Павлович). Он в 2014 г. рассказывал «Ведомостям», что управляет активами семьи Шувалова.
Шувалов познакомился с Абрамовичем до госслужбы. Будущий вице-премьер работал в юридической компании АЛМ Александра Мамута, где занимался юридическим сопровождением дел Абрамовича, рассказывали их знакомые. Сам Шувалов в 2012 г. сказал, что занимался юридическим обеспечением «Сибнефти» (сейчас «Газпром нефть»). Представитель Абрамовича Джон Манн тогда говорил, что часть вознаграждения Шувалову была выплачена в форме опциона на акции компании. Рыночная стоимость White Gardens сегодня может составлять не менее $630 млн, подсчитал управляющий директор ILM Андрей Протасов.
«Белые сады» Игоря Шувалова
Компания, управляющая активами Игоря Шувалова, оказалась совладельцем офиса White Gardens (105 000 кв. м) рядом со ст. м. «Белорусская», пишут «Ведомости».
Ранее ее единственным владельцем считалась Millhouse Романа Абрамовича. В 2013 г. она приобрела комплекс у «ВТБ капитала», Coalco Development Василия Анисимова и фонда AIG/Lincoln (сделка оценивалась в $700–750 млн). По данным ЕГРЮЛ, ООО «Миллхаус эстейт» было владельцем 100% ООО «Лесная 27» (владелец комплекса), но 13 января 2014 г. половина долей в нем перешла к ЗАО «А-класс-инвест». Учредитель этого ЗАО – Егор Фалилеев, гендиректор – Татьяна Богомолова. Оба они сотрудники адвокатского бюро KSP Legal, сообщили по телефону последней. Председатель экспертного совета KSP Legal – Котляренко, председатель совета директоров «КСП капитала» (расшифровывается как Котляренко Сергей Павлович). Он в 2014 г. рассказывал «Ведомостям», что управляет активами семьи Шувалова.