«Белые сады» Игоря Шувалова

Ранее ее единственным владельцем считалась Millhouse Романа Абрамовича. В 2013 г. она приобрела комплекс у «ВТБ капитала», Coalco Development Василия Анисимова и фонда AIG/Lincoln (сделка оценивалась в $700–750 млн). По данным ЕГРЮЛ, ООО «Миллхаус эстейт» было владельцем 100% ООО «Лесная 27» (владелец комплекса), но 13 января 2014 г. половина долей в нем перешла к ЗАО «А-класс-инвест». Учредитель этого ЗАО – Егор Фалилеев, гендиректор – Татьяна Богомолова. Оба они сотрудники адвокатского бюро KSP Legal, сообщили по телефону последней. Председатель экспертного совета KSP Legal – Котляренко, председатель совета директоров «КСП капитала» (расшифровывается как Котляренко Сергей Павлович). Он в 2014 г. рассказывал «Ведомостям», что управляет активами семьи Шувалова.

Шувалов познакомился с Абрамовичем до госслужбы. Будущий вице-премьер работал в юридической компании АЛМ Александра Мамута, где занимался юридическим сопровождением дел Абрамовича, рассказывали их знакомые. Сам Шувалов в 2012 г. сказал, что занимался юридическим обеспечением «Сибнефти» (сейчас «Газпром нефть»). Представитель Абрамовича Джон Манн тогда говорил, что часть вознаграждения Шувалову была выплачена в форме опциона на акции компании. Рыночная стоимость White Gardens сегодня может составлять не менее $630 млн, подсчитал управляющий директор ILM Андрей Протасов.

