Пошли на взлет

Часть входящей в нее инфраструктуры не будет построена к чемпионату мира по футболу – 2018 г. Об этом говорится в справке о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в «Шереметьево», оказавшейся в распоряжении «Ведомостий».

ВПП-3 строится с 2011 г., два контракта на 26,2 млрд руб. в сумме были заключены со структурами корпорации «Трансстрой», работы надо было завершить в октябре 2017 г. Но работы велись медленно, поэтому Росавиация в 2015 г. расторгла контракты. Правительство назначило достраивать полосу компанию «Трансстроймеханизация» (ее контракт – 17,5 млрд руб.).

«Шереметьево» контролируется компанией TPS Avia Group, 33% в которой – у структур Аркадия Ротенберга, 66% – у траста, действующего в интересах членов семей Александра Пономаренко (председатель совета директоров аэропорта) и Александра Скоробогатько. 86,8% акций АО «Международный аэропорт «Шереметьево» принадлежат компании «Аэропорт Шереметьево». В последней у Росимущества – 31,56%, у ООО «Шереметьево холдинг» (входит в TPS Avia Group) – 68,44%.

