«Газпром» сэкономит на правлении

По итогам 2016 г. общая сумма выплат правлению снизилась на 9,4% до 2,448 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ. За предыдущий год выплаты выросли на 6,3%. При этом заработная плата правления уменьшилась на 15% до 1,213 млрд руб., премии увеличились на 1,8% до 1,176 млрд. Но члены правления «Газпрома» получают вознаграждение в советах директоров некоторых дочерних компаний концерна.

В правлении «Газпрома» 17 человек – Елена Васильева, Валерий Голубев, Николай Дубик, Александр Козлов, Андрей Круглов, Виталий Маркелов, Александр Медведев, Алексей Миллер, Сергей Хомяков, Олег Аксютин, Сергей Прозоров, Владимир Марков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко, Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и Всеволод Черепанов.

Финансовые показатели «Газпрома» по итогам года упадут сильнее, чем снизится вознаграждение руководству компании, прогнозирует портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает заметное падение EBITDA «Газпрома» в 2016 г. – на 28% до 1,355 трлн руб., говорит он.

