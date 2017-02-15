МАКС перевезут в Кубинку за 20 млрд руб.

Проходящий раз в два года авиасалон приносит за выставку около 1 млрд руб. В Минобороны рассчитывают привлечь независимых инвесторов к финансированию строительства гостиниц и пунктов питания.

Военные считают, что соседство с гражданским аэропортом, работающим в Раменском, может помешать проведению МАКС. Кроме того, основу летной программы авиасалона составляют полеты военных самолетов пилотажных групп «Стрижи» (МиГ-29), «Русские витязи» (Су-27 и Су-30СМ), «Соколы России» (Су-30 и Су-35), «Крылья Тавриды» (Як-130) и «Беркуты» (Ми-28Н), которые взлетают и садятся в основном на аэродроме в Кубинке.

О планах переноса МАКС сообщалось еще в феврале прошлого года. Тогда источники утверждали, что в Кубинке авиасалон пройдет уже в 2017 году. 18 января стало известно, что организаторы решили перенести в 2017 году проведение МАКС с августа на июль. Перенос времени проведения МАКС-2017 позволит лучше подготовиться к международному военно-техническому форуму «Армия-2017», который проходит сразу после МАКС.