Мексика может начать поставки мяса в Россию

Россия и Мексика предварительно договорились о возобновлении поставок мяса на отечественный рынок, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Хосе Кальсада Ровироса.

«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Планируется мой визит в Россию, чтобы встретиться с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, привезти с собой продавцов мясо и покупателей пшеницы», - цитирует агентство слова министра.

По Ровироса, Мехико работает над получением сертификатов, дающих стране право на поставку мяса.

Напомним, Россельхознадзор ограничил импорт мяса из четырех стран, включая Мексику. Причиной стало наличие в продукте рактопамина, запрещнного в России.