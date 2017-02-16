Мексика может начать поставки мяса в Россию

«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Планируется мой визит в Россию, чтобы встретиться с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, привезти с собой продавцов мясо и покупателей пшеницы», - цитирует агентство слова министра.
По Ровироса, Мехико работает над получением сертификатов, дающих стране право на поставку мяса.
Напомним, Россельхознадзор ограничил импорт мяса из четырех стран, включая Мексику. Причиной стало наличие в продукте рактопамина, запрещнного в России.