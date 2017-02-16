"Лукойл" отказался от проекта в Аральском море

Нефтяная компания "Лукойл" больше не будет участвовать в проекте по разработке узбекской части Аральского моря, сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о совместном предприятии Aral Sea Operating Company компании с китайской CNPC и "Узбекнефтегазом". Ранее в консорциум входили малайзийская Petronas и корейская KNOC, однако Petronas вышла из проекта в 2011 г., а еще через 2 года проект покинула KNOC.

Совместное предприятие решено ликвидировать после 10 лет работы, За минувшие годы в проект было вложено не менее $150 млн.

Соглашение о разделе продукции с Узбекистаном по этому проекту было подписано в 2006 г., на начальном этапе Узбекистан получал бы не менее 50% добываемого сырья.

В рамках разработки узбекской части Аральского моря было открыто месторождение Западный Арал с извлекаемыми запасами 9,1 млрд кубометров газа. В конце 2015 г. планировалось бурение разведочной скважины на структуре Мерос.

В Узбекистане "Лукойл" продолжает реализацию на условиях СРП двух газовых проектов - Кандым-Хаузак-Шады и "Юго-западный Гиссар" (общая добыча около 5 млрд кубометров).

Часть газа компания продает CNPC, с которой в 2010 году ЛУКОЙЛ договорился о расширении стратегического партнерства по добычным проектам в РФ и Узбекистане.