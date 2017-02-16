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ВТБ продал "Велозаводский рынок"

Стоимость сделки составила 712 млн рублей
16 Февраля 2017
ВТБ продал &quot;Велозаводский рынок&quot;

 

ВТБ сообщает на своей странице в Facebook о продаже 100% акций ОАО "Велозаводский рынок", передают "Ведомости".

В сообщении говорится, что: "Актив реализован на рынке путем открытой продажи по цене 712 миллионов рублей. Осуществили данную сделку с прибылью для себя, поскольку цена продажи превысила в совокупности балансовую стоимость 100% акций предприятия».

Информация о покупателе рынка остается неизвестной.

Велозаводский рынок вместе с Кунцевским, «Мосгорломбардом» и Гостиничной компанией, акциями компании «Авиапарк», агрокомбината «Южный» и 49% ОАО «Перовское» достались ВТБ в 2014 г. от правительства Москвы в обмен на принадлежавшую тогда банку компанию «Энергокомплекс». Рынки были выставлены банком на продажу в соответствии со стратегией в отношении непрофильных активов.

Кунцевский рынок был продан в конце октября прошлого года за 505 миллионов рублей при стартовой цене в  1 миллиард рублей - торги проводились на понижение. Покупателем стала фирма «Проперти инвестмент». Вторым участником торгов было ООО «Эльбрус голд».

Велозаводский рынок находится в Юго-Восточном административном округе Москвы. На нем продаются в основном продукты питания, промтовары и товары для садоводства.

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