"Лаборатория Касперского" выпустила свою операционную систему

Новая система подходит для автоматизированных систем управления, сетевого оборудования и устройств интернета вещей.

Ранее специалисты уже пытались создавать подобные безопасные ОС, однако по стоимости разработки они были слишком дороги. Правда, стоимость ОС «Лаборатория Касперского» не назвала.

KasperskyOS – не коробочный продукт, а проектный, так как адаптируется под конкретные требования.

По мнению специалистов, KasperskyOS 11-11 была создана с нуля, не опираясь на ядро Linux. Цифры 11-11 в названии системы означают число и месяц 11 ноября 2002 года, когда стартовала разработка проекта. На данный момент новая ОС уже готова к практическому применению.

Ранее сообщалось, что более 30 % российских компаний не знают, как защититься от DDoS-атак, а 15 % вообще не имеют защиты от хакеров.