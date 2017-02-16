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"Лаборатория Касперского" выпустила свою операционную систему

Новая система подходит интернета вещей
16 Февраля 2017
&quot;Лаборатория Касперского&quot; выпустила свою операционную систему

Разработчики компании "Лаборатория Ксперского" создали новую операционную систему KasperskyOS 11-11, сообщает "Российская газета".

Новая система подходит для автоматизированных систем управления, сетевого оборудования и устройств интернета вещей. 

Ранее специалисты уже пытались создавать подобные безопасные ОС, однако по стоимости разработки  они были слишком дороги. Правда, стоимость ОС «Лаборатория Касперского» не назвала.

KasperskyOS – не коробочный продукт, а проектный, так как адаптируется под конкретные требования.

По мнению специалистов, KasperskyOS 11-11 была создана с нуля, не опираясь на ядро Linux. Цифры 11-11 в названии системы означают число и месяц 11 ноября 2002 года, когда стартовала разработка проекта. На данный момент новая ОС уже готова к практическому применению.

Ранее сообщалось, что более 30 % российских компаний не знают, как защититься от DDoS-атак, а 15 % вообще не имеют защиты от хакеров.

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