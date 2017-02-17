«Транснефть» и «Роснефть» договорились о транспортировке

Компании подписали договор на транспортировку 180,3 млн т нефти в 2017 г. В официальном сообщении «Роснефти», отмечается, что размер сделки в денежном выражении не определен, так как «зависит от тарифа на транспортировку, количества транспортируемой нефти и маршрута транспортировки». В «Транснефти» утверждают, что договор с «Роснефтью» и «Башнефтью» заключен на общих для всех грузоотправителей условиях.

Договор о транспортировке планировалось подписать еще в ноябре 2016 г., но камнем преткновения стали методика подсчета технологических потерь и их компенсация. По мнению «Роснефти», методика подсчета потерь, разработанная в Минэнерго, не совершенна и позволяет «Транснефти» оставлять у себя на балансе «потерянную» нефть.

В итоге «Роснефть» решила оспорить договор в суде. В связи с этим суд наложил на «Транснефть» обеспечительные меры, запрещающие транспортной компании отказывать нефтяной компании в транспортировке нефти в 2017 г. в связи с отсутствием договора.

Сейчас спор урегулирован — компании договорились о том, что на сегодняшний день учет технологических потерь может осуществляться только на основании нормативов. При этом обе стороны обратились к главе Минэнерго Александру Новаку с просьбой активизировать работу Комиссии по разработке и утверждению новых нормативов технологических потерь в магистральных нефтепроводах.