По долгам СССР Россия расплатится к лету 2017 года

Соглашение о погашении Россией долга СССР Боснии и Герцеговине в размере $125,2 млн будет подписано в ближайшие несколько месяцев, а сам долг будет погашен до начала лета этого года, пишут «Известия».

Это последний долг СССР, который обязана выплатить его наследница — Россия. На урегулирование госдолга в бюджете на 2017г. предусмотрены 512,3 млрд руб. платеж в пользу Боснии и Герцоговины будет проведен одним траншем через ВЭБ в течение 45 дней с момента подписания соглашения.

Известно, что Босния планирует разделить деньги между тремя составляющими страну субъектами: Федерацией Боснии и Герцеговины (58% общей суммы), Республикой Сербской (29%); самоуправляемым округом Брчко (3%). Оставшиеся средства пойдут на общегосударственные нужды.

Ранее в феврале Россиия урегулировала долг перед Македонией: $60,6 млн, как сообщили в Минфине, были переданы в виде поставок в эту бывшую часть Югославии промышленной продукции российских предприятий, а также оказания стране «соответствующих услуг».