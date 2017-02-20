Чтобы молоко не убежало

Активное вмешательство государства в рыночные отношения не может ограничиваться исключительно защитой отечественных производителей от иностранных конкурентов. Рано или поздно оно начнет устанавливать барьеры и на внутреннем рынке.

Россельхознадзор и его руководитель Сергей Данкверт, прославившиеся запретами на ввоз то турецких помидоров, то белорусских молочных продуктов, наконец устроили переполох на отечественном молочном рынке. С 1 февраля надзорное ведомство приступило к присвоению статусов отдельным субъектам Федерации по опасности с точки зрения заболеваний животных. В результате для 25 российских регионов, включая Татарстан и Ростовскую область, вступил в силу запрет на вывоз за пределы субъекта сырого молока. Особенно пострадал Татарстан, производящий 5,7% российского молока. Для молочной промышленности это оказалось далеко не самым приятным сюрпризом, поскольку отрасль и без того страдает от дефицита и подорожания сырья. «В связи с закрытием поставок из Татарстана и Ростовской области действительно может возникнуть резкий дефицит молока, он уже и сейчас наблюдается. Натурального молока в данный момент уже не хватает – без всякого постановления Россельхознадзора», – заявил основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий.

Начался острый обмен публичными демаршами.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), куда, в частности, входят PepsiCo и Danone, направил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву письмо-предупреждение, что указанная мера приведет к росту цен на молочную продукцию. «С болезнями нужно бороться, но не таким образом, чтобы несвоевременно запрещать что-то или устанавливать дополнительную пастеризацию на ферме», – сказала директор департамента по связям с общественностью «Союзмолока» Мария Жебит, отметив, что пастеризацию проводят на заводах, а животноводам оборудование для нее часто не по карману.

Если Минсельхоз в лице главы департамента по регулированию рынков АПК Владимира Волика просто опроверг вероятность подорожания молока, то реакция Россельхознадзора оказалась непропорционально жесткой: в заявлении ведомства даже говорилось, что «Союзмолоко» пытается дискредитировать всю исполнительную власть. Сергей Данкверт сообщил, что заявление союза «дестабилизирует ситуацию на молочном и потребительском рынках».

При этом Россельхознадзор попытался переложить ответственность за возможное подорожание на «Союзмолоко», направив в ФАС требование проверить ситуацию с ценами.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что, возможно, участники «Союзмолока» вошли в картельный сговор.

Ситуация становится особенно нервозной еще и потому, что она разворачивается на фоне конфликта с Белоруссией, на чью сельхозпродукцию также введены ограничения. В Белоруссии даже завели уголовное дело против Сергея Данкверта. Последний публично намекнул, что «Союзмолоко» чаще опирается на мнение иностранных, в частности, белорусских переработчиков. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин предположил, что решение Россельхознадзора политически мотивировано, и он пытается продемонстрировать Белоруссии, что внутри России требования тоже ужесточаются. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что Россельхознадзор борется за дополнительные полномочия – в том числе с Роспотребнадзором.

Очевидно, что цены на молочную продукцию будут расти, и осталось только найти виноватых.