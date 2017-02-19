30 лет не возраст

Первый прототип Ил-96 поднялся в воздух в 1987 г., и с тех пор было произведено всего 28 машин этого типа.

В среднем ВАСО выпускало по одному Илу ежегодно. Последний Ил-96-300 в прошлом году был передан в президентский летный авиаотряд. Проект модернизации самолета поддержан Владимиром Путиным, ему предназначена роль альтернативы американскому Boeing 777 и европейскому Airbus-330. Деньги для его реализации (чуть более 50 млрд руб.) уже заложены в бюджете. По плану, первый модернизированный Ил-96 должен взлететь в 2019 г.

Сам по себе самолет неплохой – за все время его эксплуатации не было ни одного летного происшествия, повлекшего гибель людей. Но Ил-96 сложно конкурировать с Airbus A330 и Boeing 777 по показателям топливной эффективности. Хотя в компании «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») утверждают, что модернизированный лайнер будет не сильно отличаться по эффективности от конкурентов.

Главное, что отличает Ил-96-400М от предшествующей модификации, – замена двигателей ПС-90А1 на силовые установки следующего поколения, ПД-14М. Они разрабатываются для военно-транспортного самолета Ил-214 ВВС России. В более отдаленной перспективе, через 12–15 лет, появится двухмоторный вариант Ил-96. Вопрос в двигателе. Планируется, что подходящий для этого пермский ПД-35 появится в 2025–2030 гг. По данным ОАО «Ил», топливная эффективность Boeing-767-300ER – 21,9, Airbus-330-200 – 23,64, а Ил-96-400М – 26,8. Правда, это только заявленный показатель российского самолета. На практике он оказывается слабее.

О цене сейчас тоже говорить сложно. Каталожная цена Airbus-330, в зависимости от модификации, – $220–250 млн, Boeing 777 – $260–315 млн. Но контрактные цены могут быть в два раза ниже. Контрактная стоимость Ил-96-400М в 2013 г. составляла 3,75 млрд руб. – примерно $120 млн по курсу четырехлетней давности.

Еще один важный момент: кто будет покупать самолеты? В «Аэрофлоте» говорят, что не планируют замену Airbus и Boeing, которые скоро начнут выбывать из парка. Остальные авиакомпании хранят молчание. Но если посмотреть на маршруты крупнейших российских перевозчиков, в основном они занимают до пяти часов полетного времени. Поэтому и флот нужен соответствующий.

Среди потенциальных потребителей нового Ил-96 – военные и президентский авиаотряд. Правительство дало поручение Росавиации проработать вопрос выбытия дальнемагистральных западных воздушных судов из парка отечественных авиакомпаний. В начале 1990-х чиновники сняли экспортные пошлины на самолеты такой размерности, разрешили «Аэрофлоту» и «Трансаэро» беспошлинный ввоз иномарок, чем тогда поставили крест на продажах Ил-96. Сейчас чиновники могут поступить наоборот – ввести заградительные пошлины, тем более, что отечественный авиапром скоро предложит полную линейку магистральных самолетов – Superjet 100, МС-21, и Ил-96-400М. А вопрос топливной эффективности? Его можно решить или госдотациями, или вскрытием топливного госрезерва.