Любой ценой

«Намерение Михаила Прохорова продать долю алюминиевого гиганта с трудом можно объяснить экономически: стоимость бумаг на Гонконгской бирже хоть и удвоилась с минимальных значений 2016 г., однако не доросла до уровней 2015 г.», – говорит аналитик QBF Роман Кузнецов. Прямая биржевая продажа может повысить долгосрочную инвестиционную привлекательность корпорации. Наиболее вероятно, что «Онэксим» отмечает рост неопределенности в динамике цен на алюминий, из-за чего на бирже было продано лишь 3,3% акций компании.

Аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман уверен, что это пробный камень для подготовки к реализации оставшегося пакета «Онэксима» (13,7%) единому крупному инвестору. В сентябре на эту роль выдвигали Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. За 12% планировалось выручить $700 млн. Одним из обстоятельств, почему продажа акций так и не состоялась, могли стать особенности гонконгского законодательства, согласно которому «Онэксим» и Sual Partners являются аффилированными лицами. Продажа части акций UC Rusal на Гонконгской бирже дала возможность обеим сторонам закрыть сделку в ближайшее время», – полагает портфельный инвестор Олег Гарькавченко.

Михаил Прохоров ждать не хочет. Он, как полагает инвестиционный эксперт BGP Litigation Владимир Русаков, начал интенсивную продажу своих активов в силу ряда причин, главные из которых – кризис и проблемы политического характера. Размещали акции «Русала» в 2010 г. по цене $1,39 за бумагу, семь лет спустя одна акция стоила $0,48, т.е., по самым примитивным подсчетам, Михаил Прохоров ничего не заработал, кроме дивидендов. Только за 2015 г. «Онэксим» должен был получить $42,5 млн дивидендных выплат.