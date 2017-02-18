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Бывший депутат Госдумы, бизнесмен Олег Михеев объявлен в федеральный розыск
18 Февраля 2017
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Бывший депутат Госдумы, бизнесмен и лидер волгоградского отделения «Справедливой России» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело было возбуждено в 2013 г. по статье «Покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о попытке хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 г. приобрел принадлежавший Михееву Волгопромбанк.

Если бы претензии к Олегу Михееву исходили только от одного банка, это можно было бы считать недоразумением. Но, кроме Промсвязьбанка, депутат задолжал «БТА банку» 2,8 млрд руб., Казкоммерцбанку и Москоммерцбанку – 1,1 млрд руб., «АМТ банку» – 768 млн руб., Райффайзенбанку – 741 млн руб., и не только. Общая сумма претензий превышает 6 млрд руб. Долгое время серьезную политическую поддержку Михееву оказывал глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Секрет в том, что бывшего бизнесмена, переписавшего активы на супругу, называли одним из главных спонсоров справедливороссов. Он член президиума центрального совета «Справедливой России» и председатель совета регионального отделения.

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