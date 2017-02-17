Перемены в «Квадрате»

В медиабизнес Кисин пришел в 2015 г. из госструктур, что, кстати, вызвало удивление. До «Красного квадрата» он трудился в правовом управлении аппарата Госдумы РФ, а также возглавлял правовое управление Центризбиркома. На госслужбу Кисин теперь и возвращается – уже подписан приказ о назначении его замглавы Росимущества.

«С назначением Алексея Кисина акционеры связывали определенные надежды, которые не оправдались», – полагает руководитель PR-агентства «Андреева и партнеры» Светлана Андреева. Именно при Кисине компания запустила сомнительный проект – печатный журнал «Контрольная закупка», хотя крупные издательства переходили в онлайн, напоминает она.

Но главное, компания стала меньше зарабатывать: по итогам 2015 г. чистая прибыль уменьшилась в 5,4 раза – с 2,428 млрд руб. в 2014 г. до 446,47 млн руб. в 2015-м – и потеряла лидерские позиции на рынке телепроизводства. Во многом это было связано с падением закупочных цен на телеконтент. К тому же, компании не удалось продлить контракт с телеканалом «Россия 1», она снизила производство контента и для Первого канала. Теперь «Красный квадрат» возглавит Илья Кривицкий, уже занимавший пост генерального директора в компании.