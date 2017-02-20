Что посеешь?

К 2035 г. в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) должно появиться около 300 000 фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании лекарственных трав.

Проект был утвержден в конце 2016 г. на заседании президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. Один из лидеров направления HealthNet НТИ, вице-президент Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов Андрей Козко уверен, что через 18 лет продажа за рубеж продукции этих ферм принесет $100 млрд – в несколько раз больше, чем продажа оружия.

Ориентация – на Китай. «Объем рынка традиционных растительных лекарственных средств Китая удваивается каждые 5–6 лет, только в 2015 г. он уже превышал $100 млрд и на горизонте планирования (2035 г.) составит, по оценке экспертов, не менее $400 млрд. Мы надеемся занять хотя бы четвертую часть доли этого рынка», – объясняет Андрей Козко. Эксперты ошеломлены цифрами и допускают лишь десятимиллиардный оборот.

Первые посадки начнутся уже нынешней весной в четырех регионах: в Крыму, на Алтае, в Брянской области и на Кавказе. На местах новости восприняли с удивлением: в Ингушетии сообщили, что подорожник точно сажать не собираются, в Чечне дипломатично молчат.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 2020 г. доля фитопрепаратов в аптечном ассортименте достигнет 60%.

Бизнес на «аптекарском огороде» сегодня в России делают около 150 компаний, причем большинство из них – региональные. При небольших инвестициях в старт и дополнительных плюсах в виде отсутствия НДС и налога на прибыль есть ряд трудностей – например, необходимость разрешения от Минздрава и долгий срок окупаемости, т.к. культивировать дикоросы сложно. Но выгодно: подорожник или ромашка в два раза рентабельнее злаковых.