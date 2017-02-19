Спустился на землю

Контролируемая Кукура компания «Волго-Донсельхозинвест» покупает российские активы шведского холдинга Black Earth Farming (BEF) – ГК «Агро-инвест», которой принадлежит более 240 000 га земель в Черноземье. Сумма сделки оценивается в $200 млн, расчетная сумма сделки – $184 млн. BEF искала покупателя на российские активы с лета 2016 г., причиной стали, в том числе, высокие риски работы в нашей стране.

«Волго-Донсельхозинвест» уже владеет земельным банком в России – ей принадлежит 99,9% Волгоградской агропромышленной компании с 130 000 га земли.

«Интерес к покупке земельных активов показывает настрой российских топ-менеджеров на диверсификацию активов», – говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев. С учетом уровня поддержки отрасли, правильно выстроенный аграрный бизнес сегодня очень выгоден, уточняет он.

Считалось, что аграрный бизнес – интерес именно Кукуры-младшего, тем более, что принадлежащая ему Липецкая агропромышленная компания приобрела в 2016 г. у ВТБ 50 000 га земли. Однако выяснилось, что владельцем 100% акций «Волго-Донсельхозинвеста» в конце 2016 г. стала кипрская компания «Эрнеал лимитед», которая лишь на 30% принадлежит Алексею Кукуре, остальной долей владеет Кукура-старший. Сергей Кукура был вице-президентом «Лукойла» практически с момента основания компании и считается человеком, близким к ее президенту Вагиту Алекперову (сейчас занимает пост его советника). В 2002 г. на Кукуру было совершено покушение – его похитили и требовали выкуп в $6 млн. Причиной, по одной из версий, стало неисполнение негласных обязательств в рамках контракта по поставкам нефтепродуктов для Минобороны.

В 2007 г. состояние Сергея Кукуры оценивали в $280 млн, однако более поздних сведений о его размерах нет. «Доходы российских топ-менеджеров не ключевой фактор в структурировании крупных сделок – даже при внушительной оценке в $200 млн, – говорит Антон Нечаев. – «Проблему» легко решает привлечение кредитного рычага».