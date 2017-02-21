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Рост на снижении

Как выполняется соглашение об ограничении добычи нефти
21 Февраля 2017
Рост на снижении

Продление Венского соглашения стран – экспортеров нефти о сокращении добычи во многом зависит от соотношения фактического снижения добычи и заявленного. 

Так, по итогам января Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о реализации соглашения со стороны ОПЕК на 90%. Члены ОПЕК урезали добычу почти на 1 млн баррелей в сутки – до 32,5 млн баррелей. Декабрьская встреча предписывала нефтяному картелю снизить добычу на 1,2 млн баррелей.

Не входящие в картель страны – участники Венского соглашения сократили производство сырья примерно на 50% от запланированного уровня. В связи с этим ОПЕК попросит государства, не входящие в картель, активнее снижать добычу черного золота, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что к концу полугодия ОПЕК снизит добычу на 70% от заявленного уровня. Однако нефть на достигнутые результаты уже отреагировала очередным этапом роста. Несмотря на то, что избыток предложения по-прежнему сохраняется, в целом с прошлого ноября, когда котировки Brent находились в районе $43 за баррель, цена подросла до $56,5 за баррель.

Иран и Россия уже высказались за продление соглашения, а Саудовская Аравия добровольно урезала суточную добычу сильнее, чем предусматривала венская встреча (560 000 баррелей вместо 490 000). Сама риторика ОПЕК и 11 стран-экспортеров, не входящих в картель, положительно влияет на нефтяные цены. Отрицательно на них сказывается рост активности сланцевых поставщиков в США: за неделю активных американских платформ стало на восемь больше, всего их уже 591. МЭА ждет увеличения спроса на углеводороды в этом году на 200 000 баррелей, что позволит компенсировать активность американских экспортеров. Однако заставить баррель опять отыграть назад может и рост добычи в Ливии и Нигерии.

При оптимистичном сценарии и дальнейшем уменьшении добычи нефть может атаковать рубеж в $60 за баррель. Для экспортеров это исключительно позитивная перспектива.

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