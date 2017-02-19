Лондон становится ближе

По данным агентства недвижимости Knight Frank, элитная недвижимость в Лондоне подешевела за вторую половину 2016 г. в среднем на 6,3%.

Разброс по районам довольно велик: роскошные дома в Челси упали в цене больше других – на 13,5%, в Кенсингтоне особняки подешевели на 11,3%, в Найтсбридже – на 7,9%.

Первое резкое падение произошло примерно через три недели после Brexit, затем последовало еще одно, в декабре. «Июльское снижение цен было реакцией на референдум, хотя и несколько запоздалой, – говорит Харри Берри из агентства недвижимости Henry & James. – В конечном счете это лишь симптом, что рынок живой и процесс продолжается».

При этом иностранные покупатели могут рассчитывать за счет подешевевшего фунта стерлингов на еще большую скидку – порядка 22%. «Колебания валютных курсов оказывают большое влияние на наш рынок, – считает Чарли Уиллис из агентства Strutt & Parker. – В некоторых случаях покупатели с долларами могут найти предложения на 25% дешевле, чем год назад». По его словам, в предыдущие годы иностранцы покидали рынок элитной недвижимости Лондона из-за повышения налогов. Однако последние несколько месяцев были очень плодотворными, так как многие вернулись благодаря разнице валютных курсов.

Помимо Brexit и колебаний курса британской валюты, серьезным основанием для падения цен стала налоговая реформа. В декабре 2014-го правительство повысило налог на дома дороже 937 000 фунтов, а в апреле 2016-го к этому добавился еще и 3-процентный налог на вторичную недвижимость, что повлияло и на первичный рынок.