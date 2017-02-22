Очередное китайское предупреждение

Как отмечается на сайте НБК, биткоин-биржи не должны принимать участия в каких-либо действиях, идущих вразрез с правилами валютного контроля.

Сразу после этого две крупнейшие криптовалютные платформы Китая – OKCoin и Huobi – заявили, что временно приостанавливают операции по выводу средств. Это вызвало немедленное падение курса биткоина и других криптовалют более чем на 20%.

Вынесение предупреждения совпало по времени с очередным сокращением валютных резервов Китая, которые в январе впервые за шесть лет стали меньше $3 трлн. Предпринятые НБК шаги показывают, насколько серьезнее он стал относиться к отрасли. В последнее время в Поднебесной из-за падения юаня спрос на криптовалюту неуклонно рос, подпитывая подозрения властей, что этот инструмент может использоваться в целях вывода денег за пределы страны. С ужесточением контроля все криптовалютные биржи рискуют потерять значительную часть клиентов, так как блокчейн-технологии действительно делали мгновенные и безопасные переводы валюты в любую точку мира чрезвычайно доступными.

Бобби Ли, руководитель шанхайской биржи BTCC, заявил на днях, что теперь все участники рынка ждут дальнейших распоряжений НБК, и добавил, что ранее все действия регулятора являлись, скорее, тактикой запугивания.