 
USD
57,7420
EUR
60,667
Золото
1.238,25
Brent
56,31
WTI
54,08
 
Тема

Очередное китайское предупреждение

Власти КНР пугают держателей криптовалюты ужесточением контроля
22 Февраля 2017
Очередное китайское предупреждение

Народный банк Китая (НБК) предупредил участников внутренней биткоин-индустрии, что площадки, заподозренные в отмывании и выводе капитала, будут незамедлительно закрыты.

Как отмечается на сайте НБК, биткоин-биржи не должны принимать участия в каких-либо действиях, идущих вразрез с правилами валютного контроля.

Сразу после этого две крупнейшие криптовалютные платформы Китая – OKCoin и Huobi – заявили, что временно приостанавливают операции по выводу средств. Это вызвало немедленное падение курса биткоина и других криптовалют более чем на 20%.

Вынесение предупреждения совпало по времени с очередным сокращением валютных резервов Китая, которые в январе впервые за шесть лет стали меньше $3 трлн. Предпринятые НБК шаги показывают, насколько серьезнее он стал относиться к отрасли. В последнее время в Поднебесной из-за падения юаня спрос на криптовалюту неуклонно рос, подпитывая подозрения властей, что этот инструмент может использоваться в целях вывода денег за пределы страны. С ужесточением контроля все криптовалютные биржи рискуют потерять значительную часть клиентов, так как блокчейн-технологии действительно делали мгновенные и безопасные переводы валюты в любую точку мира чрезвычайно доступными.

Бобби Ли, руководитель шанхайской биржи BTCC, заявил на днях, что теперь все участники рынка ждут дальнейших распоряжений НБК, и добавил, что ранее все действия регулятора являлись, скорее, тактикой запугивания.

Архив номеров
Избранное

Остались на связи Остались на связи

«Цифре» вопреки «Цифре» вопреки

«Мамут просчитался» «Мамут просчитался»

Бюджет Мельпомены Бюджет Мельпомены

Приступить к ликвидации Приступить к ликвидации

Реклама