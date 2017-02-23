Недавно объявили, что в Дубае (ОАЭ) появится летающее такси. Правда, этот аппарат мало напоминает автомобиль и скорее похож на сверхкомпактный вертолет без несущего винта. Машина производства китайской компании Ehang может находиться в воздухе до 30 минут и развивать скорость до 160 км/ч – этого более чем достаточно для поездки по городу. При этом, судя по размерам, больше одного пассажира китайское дрон-такси не увезет. Силовая установка полностью электрическая, модель оснащена сенсорным экраном, отображающим карту всех направлений в виде точек.

Тем временем компания PAL-V из Нидерландов начала прием заказов на свои летающие автомобили. В отличие от детища китайцев, здесь речь идет о полноценном автомобиле, который при желании владельца может использоваться и как обычная машина. Автомобиль с лопастями имеет три колеса и рассчитан на двух пассажиров. Максимальная скорость в режиме автомобиля – 160 км/ч, в режиме полета – 180 км/ч. Дальность полета – до 500 км, максимальная высота – 3500 м. Превратить обычный автомобиль в летающий можно будет за 5–10 минут, а для взлета нужна площадка размером 200 на 200 м. Доставка покупателям новых машин начнется во втором полугодии 2018 г.

В то же время российский Фонд перспективных исследований проводит конкурс на финансирование разработок летающего автомобиля в нашей стране, итоги которого подведут в марте. Кстати, известная компания Uber наняла инженера NASA Марка Мура для помощи в создании летающего автомобиля. Известно, что у Мура тридцатилетний опыт работы с проектами вертикального взлета и посадки кораблей. И именно эти работы вдохновили компанию на создание летающего средства передвижения.